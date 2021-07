Fungo nero colpisce gli ex malati di Covid: paura in India dove ci sono oltre 4mila morti

In India sale la paura per il “fungo nero”, una rara e pericolosa infezione chiamata mucormicosi che ha colpito oltre 45mila persone, uccidendone 4.300. Secondo le autorità indiane, tale infezione colpisce soprattutto le persone colpite dal covid-19.

Una grande maggioranza dei pazienti con mucormicosi (84,4%) aveva riportato una storia di COVID-19, ha detto il ministro della Sanità dell’India Mansukh Mandaviya. Un’epidemia nella pandemia, è stata definita dal Ministro della salute Mansukh Mandaviya, costata la vita a tante persone. L’infezione colpisce il naso, gli occhi e talvolta il cervello, e di solito i manifesta 12-18 giorni dopo il recupero dal Covid. Secondo i medici, il fungo ha un legame con gli steroidi usati per trattare il covid, e i diabetici sono particolarmente a rischio.

Gli steroidi sono usati perché riducono l’infiammazione nei polmoni e sembrano aiutare a fermare alcuni dei danni che possono verificarsi quando il sistema immunitario del corpo va in overdrive per combattere il coronavirus. Ma non fanno solo quello: riducono anche l’immunità e fanno salire i livelli di zucchero nel sangue sia nei pazienti diabetici che in quello che non presentano il diabete.

Si ipotizza che questo calo delle difese immunitarie potrebbe innescare casi di mucormicosi nei diabetici o in individui che hanno il sistema immunitario debole come i pazienti oncologici o le persone con HIV/AIDS.

Un’iniezione anti-fungina è l’unico farmaco efficace contro la malattia, dicono i medici alla BBC.

I due stati più colpiti sono il Maharashtra e il Gujarat, dove 1.785 persone sono morte di mucomicosi.

Il dottor Raghuraj Hegde, un chirurgo oculare con sede a Bangalore che ha curato un alto numero di pazienti con l’infezione, ha detto alla BBC che c’è stato

un enorme sottoconteggio di entrambi i casi e morti per la malattia. In genere, i decessi nella mucormicosi si verificano da settimane a mesi dopo aver preso la malattia. I nostri sistemi attuali non sono in grado di registrate tutti questi dati.

Ciò significa che le persone colpite potrebbero essere molte di più.

Fonte di riferimento: BBC, IndianTV

