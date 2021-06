Feste private e banchetti: le regole da seguire in zona bianca

Da ieri sono sette in totale le Regioni italiane in zona bianca: Molise, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Umbria Abruzzo e Liguria, dove il coprifuoco è stato già abolito. Oltre a riprendere tutte quelle attività al momento sospese in fascia gialla, in tutti questi territori il Governo ha dato il via libera all’organizzazione di matrimoni, battesimi, cresime, compleanni e feste private. Ma quali sono le regole da seguire? Facciamo un po’ di chiarezza.

Le regole in zona bianca

Nell’ordinanza firmata lo scorso 4 giugno dal ministro della Salute Roberto Speranza per decretare il passaggio in zona bianca di Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto viene chiarito che “si applicano le misure di cui alla cosiddetta zona bianca” citando il documento “Indicazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome sulle zone bianche del 26 maggio 2021”.

Per quanto riguarda il protocollo per i banchetti, non sono previsti limiti al numero di invitati, che devono essere sempre in percentuale rispetto alla capienza. Ciò che è invece obbligatorio è la presentazione del green pass. La certificazione verde viene rilasciata per attestare una delle seguenti condizioni:

aver ricevuto il vaccino anti-Covid (lo si può ottenere anche dopo 15 giorni dalla prima dose)

essere guariti da COVID-19, con cessazione dell’isolamento (il green pass ha validità di sei mesi dalla guarigione)

aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 nelle 48 ore precedenti.

Per quanto riguarda i locali, l’ingresso è consentito a un numero di persone calcolato in base alla grandezza della struttura. Il buffet è consentito solo se a somministrarlo è il personale addetto alla ristorazione. Ciò significa che gli invitati non possono servirsi da soli o toccare il cibo, tranne nel caso in cui si tratti di monoporzioni. Naturalmente, resta obbligatorio rispettare il distanziamento sociale e indossare la mascherina, salvo quando si sta mangiando o bevendo.

Inoltre, secondo le linee guida approvate dal Comitato tecnico scientifico si potrà ballare negli spazi interni ma garantendo una superficie pro capite pari a 2 metri quadri, potenziando il ricambio d’aria dei locali.

E in zona gialla? Nelle altre Regioni gialle bisognerà attendere il 15 giugno per organizzare feste di matrimonio e altri banchetti, sempre rispettando le regole previste attualmente in zona bianca.

Fonte: Ministero della Salute

