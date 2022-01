Dalle farmacie ai supermercati, tutti i luoghi in cui non servirà il Green Pass

Il Green Pass, in versione base o rafforzata, è sempre più richiesto nel nostro Paese. I luoghi in cui non è ancora obbligatorio si contano sulla punta delle dita. Tra questi rientrano, ad esempio i supermercati, le farmacie e le tabaccherie. Ma cosa cambierà con l’approvazione del nuovo Dpcm a cui sta lavorando il Governo Draghi? Secondo le indiscrezioni trapelate, la certificazione verde base (che si ottiene con un tampone dall’esito negativo o con la guarigione dal Covid entro sei mesi) non sarà richiesta per tutte quelle attività ritenute essenziali.

Ecco la lista dei luoghi in cui non dovrebbe essere obbligatorio esibirlo, anche a seguito dell’approvazione del Dpcm:

supermercati e negozi alimentari (fanno eccezione i centri commerciali)

edicole e tabaccherie

farmacie

studi medici, veterinari e ambulatori

caserme

Dallo scorso 10 gennaio si è allungata la lista dei luoghi dove non basta più il certificato verde base, ma serve il Super Green Pass, rilasciato solo a chi è vaccinato o guarito dal Covid. Da quella data è richiesto anche su tutti i mezzi di trasporto pubblico, ma anche in alberghi, piscine, piste da sci, stadi e nella ristorazione al banco e nei locali al chiuso.

L’ultimo decreto del Governo Draghi ha introdotto l’obbligo del Green Pass base a partire dal 20 gennaio anche per accedere alle attività di servizi alla persona, come parrucchieri ed estetisti. Invece, dal 1° febbraio sarà necessario avere il Green Pass base anche entrare nelle banche, alle poste e negli uffici pubblici, nei negozi e nei centri commerciali.

