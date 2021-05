Le iniettano l’intera fiala di vaccino Pfizer, corrispondente a 6 dosi. Primo caso al mondo con tale sovradosaggio

Una ragazza di 23 anni che si è sottoposta alla prima dose di vaccino nei giorni scorsi a Massa si è trovata vittima di un grave errore sanitario. Le sono state iniettate infatti l’equivalente di 6 dosi di vaccino Pfizer tutte insieme. Al momento per fortuna sta bene ma è sotto stretta osservazione in ospedale.

Invece di diluire il vaccino con fisiologica ricavandone più dosi, come prevede il protocollo, il medico si è sbagliato e ha iniettato ad una giovane studentessa di psicologia clinica di Massa in Toscana, tutte e 6 le dose Pfizer. Un fatto che potrebbe avere conseguenze molto gravi per la ragazza che ora è sotto osservazione all’Ospedale Civile Apuane (Noa).

Il medico si è accorto dell’errore nei minuti successivi alla somministrazione del vaccino, quando la giovane si trovava ancora sul posto. Le è stato dunque immediatamente comunicato quanto accaduto, ovvero che le era stata iniettata tutta la fiala di vaccino, con la quale invece dovevano essere ricavate 6 dosi.

Un errore che non si sa bene ora che ripercussioni potrebbe avere sulla ragazza dato che si tratta della prima volta che avviene una svista del genere e non ci sono certo dati attendibili sui possibili effetti collaterali di tale sovradosaggio (la Pfizer ha dati relativi al sovradosaggio ma solo fino a 4 dosi).

Un caso simile è avvenuto in Germania dove, sempre ovviamente per errore, 8 sanitari si sono visti iniettare cinque dosi di vaccino contemporaneamente. L’Italia è riuscita a fare di meglio!

Le condizioni della ragazza sembra però siano buone e che come effetto collaterale, nonostante la massiccia dose, abbia accusato solo un po’ di mal di testa. Inoltre, dato che il fatto si è verificato alcuni giorni fa, potrebbe addirittura essere dimessa in giornata, salvo complicazioni.

Come ha dichiarato la madre della ragazza a La Nazione:

“Adesso non resta che sperare che non ci siano reazioni avverse di particolare gravità. Di certo ci attendiamo le scuse dell’Asl che a stasera (ieri sera per chi legge, ndr) non si è manifestata in maniera ufficiale”.

Fonte: La Nazione

