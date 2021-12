Omicron: come riconoscere la differenza tra la nuova variante Covid e il comune raffreddore

Il comune raffreddore e la discussa variante Omicron potrebbero produrre sintomi simili. Ecco come capirne la differenza sostanziale

La nuova variante del coronavirus, la Omicron o variante sudafricana, è già diventata il ceppo dominante, tanto che ha avuto una diffusione davvero veloce e aggressiva. Al di là di sintomi specifici come una eccessiva sudorazione notturna, stanchezza, mal di testa, prurito in gola sarebbero alcuni dei sintomi della nuova variante.

Ma come differenziarla da un comune raffreddore?

L’unico sintomo di Covid-19 che non si manifesta con un comune raffreddore è la perdita dell’olfatto, spiega Lisa Barrett, specialista in malattie infettive presso la Dalhousie University di Halifax, che però precisa che non è uno “strumento utile per distinguere tra le due cose”.

Tuttavia, alcuni ricercatori – che hanno pubblicato uno studio all’inizio di dicembre su OSF Preprints – hanno scoperto che la variante dell’omicron e il comune raffreddore hanno composizioni genetiche simili, rendendo anche i sintomi simili.

Ecco perché l’autodiagnosi non è un’opzione sicura per scoprire se si ha il Covid-19.

Ricordiamo che, ricapitolando, i sintomi principali del Covid-19 sono:

temperatura elevata

tosse continua

perdita o cambiamento del senso dell’olfatto o del gusto

E che, secondo gli esperti, i pazienti con la variante Omicron hanno un’altra sintomatologia che comprende:

dolori muscolari

affaticamento

febbre

tosse secca

sudorazione notturna

Quindi, è importante tenere sotto controllo questi sintomi, in modo da tenere traccia della variante Omicron. In caso di sintomi sospetti il consiglio è autoisolarsi immediatamente e sottoporsi a un tampone molecolare il prima possibile. QUI conoscete tutto ciò che c’è da fare se entrate in contatto con un positivo.

