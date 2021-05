Il Covid-19 è davvero stagionale: studio conferma che il caldo abbassa la contagiosità

Nelle Paesi tropicali e nelle aree in cui il clima è più caldo e umido il rischio di ammalarsi di Covid-19 è più basso rispetto alle altre zone del Pianeta. È quanto conferma una nuova ricerca scientifica, pubblicata la scorsa settimana sulla rivista Scientific Reports, che fa sperare in una riduzione dei contagi nella stagione estiva.

Già nel corso del 2020, diversi studiosi avevano ipotizzato gli effetti “benefici” del caldo sul Covid-19, ma una serie di esperimenti in laboratorio, condotti più recentemente, hanno dimostrato che il SARS-CoV-2 è altamente suscettibile al calore e ai raggi UV. Ciò non significa che il virus è destinato a sparire del tutto nei Paesi tropicali o nel periodo estivo, ma che il caldo rappresenta un alleato prezioso contro la malattia.

“I nostri risultati non implicano che la malattia svanirà durante l’estate o non interesserà i Paesi vicini all’equatore” – chiariscono gli autori dello studio – “Piuttosto, le temperature più elevate e i raggi UV più intensi intensi del periodo estivo aiuteranno a contenere il Coronavirus e la sua trasmissione”.

Ma perché nelle aree più fredde del Pianeta e nel periodo invernale il numero dei contagi è così alto?

“Molte infezioni virali acute del tratto respiratorio, come l’influenza A e B, il rinovirus, il virus respiratorio sinciziale, l’adenovirus, il metapneumovirus e il coronavirus, dipendono dal clima e condividono tali modelli stagionali” – evidenziano gli studiosi – “Alcuni virus possono avere una migliore stabilità in ambienti a bassa temperatura, bassa umidità e con un livello più basso di radiazioni UV. Inoltre, le persone tendono ad assembrarsi di più in luoghi chiusi in inverno, il che può facilitare la diffusione di malattie; e i livelli di vitamina D negli esseri umani tendono a diminuire nel periodo invernale, indebolendo le risposte immunitarie”.