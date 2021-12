Covid, quarantena breve per chi ha la terza dose, si decide domani

La decisione sui nuovi tempi per la quarantena per le persone vaccinate con tre dosi è attesa per domani.

Il Comitato tecnico scientifico si riunirà infatti nella giornata di mercoledì 29 dicembre per pronunciarsi in relazione all’eventuale riduzione della quarantena per i vaccinati con terza dose o booster che vengono a contatto con persone positive al virus.

Attualmente l’isolamento per i vaccinati con booster che hanno avuto contatti con persone positive è di sette giorni, mentre la mini quarantena potrebbe essere di cinque o addirittura tre giorni. La quarantena breve per i vaccinati potrebbe entrare in vigore già i primi giorni di gennaio e avrà lo scopo di evitare di paralizzare il Paese.

Poiché la variante Omicron sta portando a un aumento dei contagi, si teme infatti che entro pochi giorni il numero di positivi possa salire da 30 a 100 mila al giorno. Con numeri così elevati il rischio è che in breve tempo si arrivi ad avere dieci milioni di persone in isolamento contemporaneamente.

Tenendo conto del fatto che nelle persone vaccinate la nuova variante dovrebbe provocare sintomi lievi è stata dunque valutata la possibilità di accorciare i tempi di isolamento.

Fonti di riferimento: ANSA

