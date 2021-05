Addio al coprifuoco. Ecco da quando potremo muoverci anche la sera

Dopo lunghi mesi di rientri anticipati, potremo dire addio al coprifuco. A stabilirlo è stata la Cabina di regia che ha reso note le aperture in vista dell’estate, anche alla luce del calo dei contagi. Adesso l’ultima parola spetta al Consiglio dei Ministri che tra poco si riunirà per approvare in via definitiva queste novità.

Da domani il coprifuoco sarà spostato di un’ora, dalle 22 alle 23. Un piccolo spiraglio di normalità, il primo di tanti. Inoltre, secondo quanto emerso dalla riunione della Cabina di regia di questo pomeriggio, dal 7 giugno il coprifuoco sarà ulteriormente spostato alle 24 e dal 21 giugno sarà abolito.

Tante le indiscrezioni che circolavano negli ultimi giorni ma ora è arrivata l’ufficialità. Le nuove misure sono state approvate all’unanimità dalla Cabina di Regia che si è riunita a Palazzo Chigi. L’ultimo step è l’approvazione del Consiglio dei Ministri, che si riunirà questa sera.

In sintesi:

Coprifuoco dalle 23 dal 18 maggio 2021

Coprifuoco dalle 24 dal 7 giugno 2021

Fine del coprifuoco dal 21 giugno 2021

Fonte: Ansa

