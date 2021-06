Coprifuoco: cosa cambia da oggi e quando verrà abolito

Quella di oggi è una data chiave per la graduale ripartenza dell’Italia. Dal 7 giugno, infatti, il coprifuoco slitterà dalle 23 alle 24 (fino alle 5 del mattino) nelle zona gialle, mentre dal 21 giugno sarà finalmente abolito. Discorso diverso per le sette Regioni attualmente in zona bianca – Molise, Friuli-Venezia Giulia, Sardegna, Abruzzo, Umbria, Liguria, Veneto – dove la misura restrittiva viene automaticamente cancellata.

In questi territori riprenderanno tutte le attività (eccetto le discoteche) che al momento sono sospese anche in zona gialla, ad esempio le piscine al chiuso, i parchi tematici e le feste di matrimonio. Nonostante l’allentamento delle restrizioni, anche in zona bianca resta obbligatorio indossare le mascherine, rispettare il distanziamento sociale ed evitare assembramenti.

Attualmente il resto delle Regioni italiane si trova in fascia gialla, ma dal 14 giugno è atteso il passaggio in zona bianca per Lombardia, Lazio, Piemonte, Emilia-Romagna, Puglia e Provincia di Trento. E, se il trend dei contagi continuerà a scendere, tutta l’Italia potrebbe passare in fascia bianca entro la fine di giugno.

