Questa compagnia aerea non farà salire i passeggeri che non avranno fatto il vaccino quando sarà disponibile

Una posizione che è sicuramente destinata ad aprire lunghi dibattiti ma che, molto probabilmente, sarà comune a molte (se non tutte) compagnie aeree: il CEO di Qantas, la compagnia di bandiera australiana, ha di fatto pubblicamente detto che farà salire a bordo soltanto chi avrà effettuato il vaccino contro il coronavirus.

Lui è Alan Joyce che in un’intervista all’Australia’s Nine Network ha proprio affermato che Qantas sta cercando modi per modificare termini e condizioni per i viaggiatori internazionali.

(In Giappone spopolano le vacanze Covid free su aerei finti che ti fanno girare il mondo con la realtà virtuale)

“Chiederemo alle persone di farsi vaccinare prima che possano salire sull’aereo… per i visitatori internazionali che escono e le persone che lasciano il paese pensiamo che sia una necessità”, ha detto Joyce all’emittente.

Quando ancora non si sa se esisterà nell’immediato, se avrà l’efficacia che gli scienziati sperano e se e in quanti lo faranno, il vaccino anti-Covid comincia quindi a spalancare un altro importante e delicato capitolo, quello dei viaggi tra Paesi che prima o poi dovranno necessariamente e in qualche modo riprendere.

Nel frattempo, per il momento e per le destinazioni come Europa e Stati Uniti, Qantas sta già conducendo test con persone che viaggiano con voli di rimpatrio per capire se i 14 giorni di quarantena siano davvero necessari e sulle acque reflue degli aerei per verificare la presenza del Covid-19.

Fonte: Nine Network

Leggi anche: