Colori Regioni: Campania, Veneto e tutte le altre che cambiano colore da lunedì

Dalla prossima settimana alcune Regioni italiane cambieranno nuovamente colore. Come emerge dal monitoraggio settimanale sull’andamento dei contagi di Covid-19, in Italia continua a salire l’indice Rt, tornato sopra quota 1 dopo circa due mesi. Da lunedì 8 marzo la Campania entrerà in zona rossa, mentre il Friuli-Venezia Giulia e il Veneto passeranno in zona arancione. Confermato l’arancione rinforzato sia per Lombardia che per il Piemonte. Liguria e Lazio, che erano in bilico, restano invece gialle.

La diffusione delle varianti preoccupa gli esperti dell’Istituto Superiore di Sanità (Iss) e il ministero della Salute, che chiedono a Regioni e province di adottare ulteriori restrizioni.

“La cosiddetta variante inglese è ormai largamente dominante nello scenario italiano, però preoccupano anche la brasiliana, la sudafricana o altre” – ha spiegato il Presidente dell’Iss Silvio Brusaferro durante la conferenza sull’andamento della pandemia – “È molto importante, in caso di insorgenza di casi sostenuti da queste varianti, intervenire in maniera tempestiva e radicale per contenerle. Questo sta avvenendo in molte Regioni, ma è un richiamo a cui tutti dobbiamo essere estremamente sensibili”.

🔴 #Covid19 – La situazione in Italia al 5 marzo: https://bit.ly/Covid_19Dashboard Posted by Ministero della Salute on Friday, March 5, 2021

Regioni in gialla

Valle d’Aosta

Calabria

Lazio

Liguria

Puglia

Sicilia

Regioni in zona arancione

Lombardia (arancione rinforzato)

Emilia-Romagna

Abruzzo

Friuli-Venezia Giulia

Marche

Piemonte (arancione rinforzato)

Toscana

Provincia Autonoma di Bolzano

Provincia autonoma di Trento

Umbria

Veneto

Regioni in zona rossa

Basilicata

Molise

Regioni in zona bianca

Sardegna

Fonte: Ministero della Salute

Leggi anche: