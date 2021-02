Dall’Emilia-Romagna alla Campania, le Regioni che passano in zona arancione a partire da domenica

Anche questo venerdì è stato annunciato un nuovo cambio di colori per le Regioni italiane. Da domenica 21 febbraio Campania, Emilia-Romagna e Molise passeranno dalla fascia gialla a quella arancione, mentre nessuna Regione diventerà rossa. Niente zona bianca per la Valle d’Aosta che sperava in questa “promozione”. Nelle prossime ore il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà le ordinanze che per l’ennesima volta ridisegneranno la mappa dell’Italia.

I dati del monitoraggio settimanale realizzato da Istituto superiore della Sanità (ISS) e dal Ministero della Salute hanno una situazione epidemiologica in lieve peggioramento, motivo per cui viene ribadita la raccomandazione di un rafforzamento delle misure su tutto il territorio nazionale, come avvenuto in altri Paesi europei. Come annunciato dall’ISS, al momento l’RT nazionale è pari a 0,99, in crescita rispetto alla settimana scorsa, mentre in 10 Regioni – ovvero Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Liguria, Molise, province autonome di Bolzano e Trento, Toscana e Umbria – l’indice è superiore a 1.

L’indice RT di ogni Regione

Ecco nel dettaglio i valori RT Regione per Regione:

Abruzzo 1,17 (1,11-1,23), Basilicata 1,03 (0,82-1,27), Calabria 0,76 (0,67-0,86), Campania 1,16 (1,07-1,25), Emilia Romagna 1,06 (1,03-1,1), Friuli Venezia Giulia 0,8 (0,76-0,84), Lazio 0,95 (0,92-0,98), Liguria 1,08 (1,02-1,13), Lombardia 0,95 (0,93-0,96), Marche 0,91 (0,81-1,01), Molise 1,4 (1,03-1,83), Piemonte 0,96 (0,92-1), Bolzano 1,16 (1,12-1,2), Trento 1,23 (1,16-1,3), Puglia 1 (0,97-1,04), Sardegna 0,77 (0,71-0,84), Sicilia 0,73 (0,7-0,76), Toscana 1,2 (1,15-1,25), Umbria 1,17 (1,12-1,22), Valle d’Aosta 0,92 (0,69-1,18) e Veneto 0,81 (0,78-0,85)

A preoccupare gli esperti è la presenza di vari focolai all’interno di diverse Regioni, probabilmente a causa della diffusione delle varianti di Covid, in particolare quella inglese, dotate di un livello maggiore di trasmissibilità. Per contenere la diffusione del virus, l’ISS ribadisce, quindi, l’urgenza dell’istituzione di aree rosse all’interno delle Regioni.

Conferenza stampa del 19 febbraio sull’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale COVID-19. 🔴Diretta della conferenza stampa del 19 febbraio sull’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale #Covid19 della Cabina di Regia, con il Presidente dell’ Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, il Presidente del Consiglio Superiore di Sanità, Franco Locatelli e il Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Giovanni Rezza. Posted by Ministero della Salute on Friday, February 19, 2021

Le Regioni in fascia arancione

In base ai dati RT forniti dall’Istituto Superiori di Sanità, a partire dalla prossima domenica Campania, Molise ed Emilia-Romagna diventeranno arancioni. Ecco, quindi, il riepilogo di tutte le Regioni italiane in zona arancione:

Abruzzo

Liguria

Toscana

Umbria

Campania

Emilia-Romagna

Molise

Le Regioni in fascia gialla

Restano, invece, gialle le seguenti Regioni italiane:

Basilicata

Calabria

Friuli-Venezia Giulia

Lazio

Lombardia

Marche

Piemonte

Puglia

Sardegna

Sicilia

Valle d’Aosta

Veneto

Permangono le mini-zone rosse in Regioni come l’Umbria e l’Abruzzo, dove la diffusione delle varianti di Covid-19 mettono in allarme gli esperti e i cittadini. Inoltre, resta in vigore fino al 25 febbraio il divieto di spostamento tra le Regioni, anche fra quelle in zona gialla.

Fonte: Ministero della Salute/Quotidiano Sanità