I nuovi colori delle Regioni: scatta l’arancione per Abruzzo, Toscana e Liguria, mentre la Sicilia passa in zona gialla

Dalla prossima domenica ci sarà l’ennesimo cambio di colore per le Regioni italiane, a seguito della diffusione dei dati del monitoraggio settimanale sull’andamento dei contagi, realizzato dall’Istituto superiore della Sanità e dal Ministero della Salute. Nelle prossime ore, infatti, il ministro della Salute Roberto Speranza firmerà le ordinanze valide a partire dal 14 febbraio. Tre Regioni passano in area arancione, mentre una sarà “promossa” in zona gialla. Per nessuna Regione scatterà la zona rossa.

Le Regioni che entreranno in area arancione

A passare in zona arancione saranno le seguenti Regioni:

l’Abruzzo

la Liguria

la Toscana

la Provincia autonoma di Trento (dove quindi non verranno riaperti gli impianti sciistici al contrario di quanto speravano gli appassionati di sci)

Per quanto riguarda l’Umbria e la Provincia autonoma di Bolzano, dove si sta registrando un preoccupante incremento dei contagi, resteranno arancioni, anche se per entrambe i governatori hanno disposto misure ancora più restrittive.

Le Regioni in area gialla

Una buona notizia arriva, invece, per la Sicilia che da domenica passerà in zona gialla, grazie all’abbassamento dell’indice Rt dell’ultima settimana.

A partire dalla prossima domenica, quindi, saranno 15 in totale le regioni nella fascia a basso rischio:

Sicilia

Basilicata

Calabria

Campania

Emilia Romagna

Friuli-Venezia Giulia

Lazio

Lombardia

Marche

Molise

Piemonte,

Puglia

Sardegna

Valle d’Aosta

Veneto

Nonostante la cartina dell’Italia sia sempre più gialla e per nessuna delle regioni scatterà il rosso da domenica, in questi giorni sta salendo il numero delle le mini-zone rosse, disposte dalle autorità di vari comuni di regioni tra cui Abruzzo, Molise e Umbria.

Fonte: Ansa