Da lunedì 19 aprile la Campania passa in zona arancione. Tre Regioni restano rosse

Come cambierà la mappa dei colori delle Regioni dalla prossima settimana? La risposta è arrivata con la diffusione dei dati del monitoraggio settimanale dell’Istituto Superiore di Sanità. Passa in area arancione da lunedì 19 aprile soltanto la Campania. “Nessuno si dia alla pazza gioia” ha avvertito in diretta Presidente della Regione Vincenzo De Luca. Niente da fare per la Puglia che sperava in una promozione, ma resterà rossa insieme alla Valle d’Aosta e alla Sardegna.

Invece, Basilicata e Sicilia, dove si è registrato un incremento dei contagi, resteranno in fascia arancione anche la prossima settimana. Per quanto riguarda le altre Regioni, non è previsto nessun cambio di colore. Nonostante alcune – tra cui l’Abruzzo, il Lazio e il Molise – vantino numeri da zona gialla, non potranno aspirare a “questa promozione”, almeno fino al 30 aprile, come previsto dal decreto.

Regioni in zona rossa

Valle d’Aosta

Puglia

Sardegna

Regioni e Province autonome in zona arancione

Lazio

Campania

Emilia-Romagna

Lombardia

Friuli-Venezia Giulia

Abruzzo

Toscana

Piemonte

Molise

Sicilia (a rischio zona rossa)

Marche

Veneto

Calabria

Umbria

Basilicata (a rischio zona rossa)

Liguria

Provincia autonoma di Trento

Provincia autonoma di Bolzano

Fonte: ISS

