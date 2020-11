Lo Stato di Victoria, in Australia, ha sconfitto il Covid-19: non ci sono più casi da 28 giorni

Stop Covid-19: in Australia, in particolare nello Stato di Victoria, è realtà. Da 28 giorni non si registrano più casi positivi e il governo locale annuncia dunque la vittoria. Nel frattempo anche il New South Wales, il South Australia e il Queensland non hanno registrato nuovi casi. L’Australia tutta, dunque, sembra sulla via dell’eradicazione del virus.

Vittoria, almeno per ora. 28 giorni senza casi significa sconfitta del virus, da protocollo. Per questo il premier sud australiano, Steven Marshall, ha annunciato che lo stato revocherà tutte le restrizioni ai confini su Victoria dalla prossima settimana. Il confine è impostato per aprire dalla mezzanotte di lunedì sera.

E sono stati annunciati già i dettagli per i voli di rimpatrio per gli australiani bloccati all’estero, anche se purtroppo alcuni potrebbero non arrivare in tempo per Natale. 10 ulteriori voli porteranno gli australiani da Londra, Francoforte, Parigi, Chennai e Nuova Delhi a Darwin, dove verranno messi comunque in quarantena.

Congratulations Victoria, 28 consecutive days of 0 new cases reported 💕

Yesterday there were 0 lives lost and 9,828 test results received. There are 0 active cases.

More detail: https://t.co/pcll7ySEgz #StaySafeStayOpen #COVID19VicData pic.twitter.com/bOrsxTQn3q — VicGovDHHS (@VicGovDHHS) November 26, 2020

“Congratulazioni Victoria, 28 giorni consecutivi su 0 nuovi casi segnalati – scrive il Dipartimento di salute e servizi umani australiano su Twitter – Ieri ci sono state 0 vite perse e sono stati ricevuti 9.828 risultati di test. Ci sono 0 casi attivi”.

Il Governo ha usato chiusure e restrizioni, allentando gradualmente, come si legge sul sito ufficiale:

“Per garantire che possiamo procedere in sicurezza verso Covid Normal, la roadmap vittoriana per la riapertura include le condizioni per l’allentamento delle restrizioni collegate a ciascuna fase: -Terzo step: lo Stato di Victoria è passato alla terza fase alle 23:59 del 16 settembre e il 27 ottobre anche il Metropolitan Melbourne -Ultimo Step – lo Stato di Victoria è passato all’ultimo step alle 23:59 del 22 novembre 2020. -Covid Normal – lo Stato di Victoria dovrebbe passare a Covid Normal a dicembre 2020 (sulla base dei dati di salute pubblica)”

Congratulazioni a voi! Nella speranza che ci sia presto un annuncio mondiale.

Fonti di riferimento: Governo dello Stato di Victoria / Governo dello Stato di Victoria/Twitter

