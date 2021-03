AstraZeneca, l’Aifa sospende in via precauzionale l’utilizzo del vaccino in tutta Italia

Sospeso il vaccino anti-Covid AstraZeneca in via precauzionale e temporanea, la decisione è stata presa dall’Aifa, Agenzia per il farmaco italiana, in linea con le decisioni di altri paesi europei come Germania e Francia. In attesa della nuova riunione dell’EMA.

Anche se in mattinata ha iniziato a circolare una falsa nota dell’Aifa, smentita poi dalla polizia postale, ora la conferma arriva non solo dalle dichiarazioni di Zingaretti e di Speranza, ma dalla stessa pagina fb di Aifa:

“AIFA: sospensione precauzionale del vaccino AstraZeneca

L’AIFA ha deciso di estendere in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’EMA, il divieto di utilizzo del vaccino AstraZeneca COVID-19 su tutto il territorio nazionale. Tale decisione è stata assunta in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri Paese europei.

Ulteriori approfondimenti sono attualmente in corso. L’AIFA, in coordinamento con EMA e gli altri Paesi europei, valuterà congiuntamente tutti gli eventi che sono stati segnalati a seguito della vaccinazione.!

Zingaretti a tal proposito ha dichiarato:

“Dopo la decisione Aifa sul blocco precauzionale di Astrazeneca, al lavoro per sospendere la somministrazione di questo vaccino nel Lazio, ridefinire l’organizzazione della campagna prenotazioni, dare tutte le informazioni ai nostri cittadini. Per quanto riguarda coloro che devono ricevere la seconda dose, attendiamo informazioni da Aifa e Governo.”

Mentre Ansa riporta le dichiarazioni del Ministro della Salute Roberto Speranza:

“Le scelte compiute e condivise oggi dai principali Paesi europei su Astrazeneca sono state assunte esclusivamente in via precauzionale in attesa della prossima decisiva riunione di Ema. Abbiamo fiducia che già nelle prossime ore l’agenzia europea possa chiarire definitivamente la questione”.

Inoltre Salute Lazio ha pubblicato sulla propria pagina fb quanto segue:

“E’ stata convocata d’urgenza l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio per affrontare la situazione venutasi a creare con la sospensione precauzionale del vaccino Astrazeneca da parte di AIFA.”

Per ulteriori aggiornamenti potete collegarvi al sito Aifa o alla pagina fb.

FONTE: Ansa/Adnkronos