L’arnica torna a fiorire in Val di Sole e rilancia l’economia al femminile del territorio

Ogni anno, di questi tempi, fiori alpini come l’arnica sono in piena fioritura. In Val di Sole proprio l’arnica è diventata protagonista di una bella storia di economia al femminile che aiuta a valorizzare il territorio e le risorse locali, grazie alla realizzazione di cosmetici naturali biologici.

Ossana è un piccolo comune della Val di Sole (provincia di Trento), qui sorge un’azienda agricola biologica che realizza cosmetici naturali a partire dai fiori di arnica che, come è noto, hanno diverse proprietà curative. La bellezza e particolarità di questa azienda sta nel fatto che, ideata e gestita da una donna, è diventata in pochi anni un punto di riferimento nel territorio (ma non solo) grazie alla creazione di una linea di cosmetici bio di qualità.

Tutto è stato possibile grazie alla collaborazione del comune che ha donato un terreno in comodato d’uso ma soprattutto è merito dell’impegno di un’imprenditrice locale, Olga Casanova, che ha avuto una lungimirante idea: trasformare quei campi che si trovano a poca distanza da Passo Tonale, in un’azienda agricola certificata in grado realizzare prodotti di alto livello, valorizzando quanto offre la natura locale.

L’obiettivo è proprio quello di rilanciare il territorio, l’agricoltura, il turismo della Val di Sole e garantire il benessere delle persone con prodotti cosmetici naturali e biologici.

Con gli estratti di arnica si realizzano infatti creme antidolorifiche e antinfiammatorie adatte a trattare problemi muscolari, traumi, contusioni e tanto altro.

Come ha dichiarato Olga Casanova:

“È uno dei fiori più versatili in fitoterapia e vedere sempre più persone riscoprirne le proprietà mi rende felice. È un modo per ripristinare il legame spesso dimenticato tra i prodotti che la terra sa donarci e la nostra salute: spero che l’emergenza coronavirus sia di aiuto per aumentare tale consapevolezza. Esperienze come la mia dovrebbero moltiplicarsi in Italia se vogliamo davvero costruire un tessuto economico a minore impatto ambientale. Ma per farlo non servono solo imprenditori caparbi. Sono indispensabili anche istituzioni intelligenti che capiscano l’importanza di simili percorsi”.

Ora l’arnica che torna a fiorire, dopo un periodo così difficile come quello che abbiamo vissuto a causa del coronavirus, diventa anche un vero e proprio simbolo di rinascita per tutti noi. E guardate che meraviglia i campi coltivati con questo splendido fiore alpino giallo.

