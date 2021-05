Pubblicità occulta al tabacco sui social: tre influencer nel mirino dell’Antitrust

Sono stati accusati di aver fatto pubblicità occulta ai prodotti a Glo Hyper, a base di tabacco. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti del produttore BAT e di Stefano De Martino, Cecilia Rodriguez e Stefano Sala per pubblicità occulta.

I tre influencer, secondo l’Agcm, avrebbero diffuso post invitando i loro followers a pubblicare contenuti con tag e hashtag collegati alla campagna pubblicitaria del prodotto Glo Hyper. Quest’ultimo è un dispositivo per il tabacco riscaldato prodotto e commercializzato dall’omonima società.

L’esortazione di De Martino, Rodriguez e Sala appare volta a moltiplicare su Instagram i post che rinviano al marchio Glo Hyper, in modo da promuovere la visibilità del dispositivo, coerentemente al rapporto commerciale che lega gli influencer al titolare del marchio. L’effetto pubblicitario ottenuto dai professionisti – e derivante dai tag al marchio e dagli hashtag – non è tuttavia riconoscibile nella sua natura commerciale perché non sono presenti avvertenze grafiche o testuali che consentano di identificarne la finalità promozionale