Sentenza storica: arriva la prima ordinanza di un tribunale italiano contro il greenwashing

L’umbra Alcantara ha vinto in primo grado contro la friulana Miko, entrambe di proprietà giapponese: la prima sentenza di greenwashing in Italia crea un importante precedente

“Le dichiarazioni ambientali verdi devono essere chiare, veritiere, accurate e non fuorvianti, basate su dati scientifici presentati in modo comprensibile“: arriva, non con poca sorpresa, la prima ordinanza cautelare in materia di greenwashing.

Ad emetterla ci ha pensato il Tribunale di Gorizia a seguito di un ricorso d’urgenza presentato da Alcantara, azienda umbra leader mondiale dell’alcantara: è stata così “bloccata” quella che è stata definita la “comunicazione ingannevole” di Miko, produttore di “Dinamica”, usato anche per gli interni di alcune auto.

Il Tribunale ha così emesso una ordinanza cautelare per “ambientalismo di facciata” nei confronti della società friulana. Ma quest’ultima respinge ogni accusa.

Tutto è partito da quel tipo di tessuto utilizzato soprattutto nei rivestimenti delle auto, ma anche di molti arredamenti, che dalla Spagna è sbarcato anni fa in Umbria, nel ternano, facendo di Nera Montorio il quartier generale di Alcantara, divenuta azienda leader mondiale di quel tessuto e dei suoi principi legati alla sostenibilità. Per questo motivo, l’azienda umbra ha presentato ricorso nei confronti di Miko, l’azienda friulana specializzata nello stesso campo di quella umbra e che commercializza “Dinamica”, un materiale le cui caratteristiche green sarebbero – appunto – solo di facciata.

Ritenevamo che quella di Dinamica fosse una comunicazione ingannevole e la Corte ci ha dato ragione, dichiara l’AD di Alcantara, Andrea Boragno.