Yogurt, troppo zucchero nei vasetti per bambini. Le marche che contengono livelli oltre i limiti

Spesso gli yogurt per bambini sono tutt’altro che sani in quanto contengono livelli di zuccheri ben oltre i limiti consentiti. Lo rivela una nuova analisi che si è focalizzata su 100 prodotti venduti nei supermercati

Solo uno yogurt per bambini su 20 contiene livelli di zucchero accettabili. È il dato inquietante emerso a seguito di una recente analisi condotta dalla Ong britannica Action on Sugar, che si è focalizzata su decine di yogurt vendute principalmente nel Regno Unito, ma non solo. Alcuni dei prodotti incriminati, come quelli prodotti da Nestlè, finiscono spesso e volentieri anche negli scaffali dei supermercati italiani.

L’associazione inglese ha preso in considerazione 100 yogurt destinati ai bambini e classificati come “a basso contenuto di zucchero”. Ma la realtà dei fatti è ben diversa. Infatti, oltre la metà (63%) degli yogurt confrontati contiene un terzo o più dell’assunzione massima giornaliera di zuccheri aggiunti (19 gr) per porzione. Mentre soltanto il 5% degli yogurt presi in esame contiene davvero bassi livelli di zuccheri. Insomma, invece di essere sani e nutrienti i vasetti di yogurt possono diventare nocivi per la salute se consumati abitualmente dai più piccoli. Un vero e proprio veleno.

Eppure, sono tantissimi i genitori che cadono nella trappola, tratti in inganno dai disegni colorati e da slogan rassicuranti.

I genitori possono essere facilmente ingannati quando camminano nel reparto yogurt del supermercato. – spiega il nutrizionista Kawther Hashem, responsabile della campagna di Action on Sugar – Spesso le aziende cercano di distogliere lo sguardo dai dati relativi alla quantità significativa di zucchero elencata negli ingredienti e nelle tabelle nutrizionali, utilizzando affermazioni che fanno riferimento ad uno stile di vita salutare e immagini da cartone animato sulla parte anteriore della confezione.

La lista degli yogurt con più zuccheri aggiunti

Tra gli yogurt per bambini con più zuccheri in assoluto troviamo due prodotti Nestlé: il vasetto Nestlé Rolo Mix-in Toffee, con ben 5 cucchiaini e mezzo di zucchero per porzione (pari a 22 g) e lo yogurt Nestlé Smarties Vanilla Flavor, con 4 cucchiaini di zucchero per porzione (16,5 g). Al terzo e al quarto posto, invece, si piazzano due yogurt a marchio Yoplait: Yoplait Petits Filous Greek Style Fruit Layers Strawberry & Peach & Raspberry (con 13,3 grammi di zucchero per 100 grammi di prodotto) e Yoplait Marvel Kitchen Avengers Strawberry & Raspberry Pouches (con una quantità di zuccheri aggiunti pari a 13,2).

Non va meglio per lo yogurt Lidl Milbona Fruit Duo Yogurt Raspberry & Vanilla (con 12,5 grammi di zucchero su 100 grammi di prodotto), che finisce quinto nell’amara classifica. Ma la lista è davvero lunga:

Un motivo in più per imparare a leggere sempre le etichette quando si fa la spesa!

Fonte: Action on Sugar

