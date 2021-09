Yogurt: qual è il migliore da acquistare al supermercato, secondo i nutrizionisti

Lo yogurt è un prodotto di uso comune e in commercio ne esistono tantissime varietà. Non tutti i prodotti però sono uguali, alcuni contengono zuccheri aggiunti, frutta o altri ingredienti. Ma qual è la scelta migliore secondo i nutrizionisti?

Di fronte all’ampia scelta di yogurt che si trova nel banco frigo al supermercato probabilmente anche voi vi sarete chiesti cosa comprare. C’è infatti davvero di tutto: dagli yogurt “magri” a basso contenuto di grassi a quelli aromatizzati alla frutta fino ad arrivare a prodotti già pronti da arricchire con cereali, cioccolato o altro.

Diversi yogurt hanno lunghe liste di ingredienti con cui sono preparati ma i nutrizionisti sono concordi sul fatto che lo yogurt migliore è quello fatto con soli due ingredienti: latte e fermenti lattici.

Come ha detto a greenMe Paola Assunta Buccarella, medico e nutrizionista:

Gli elementi base di uno yogurt di qualità (indipendentemente che sia bianco o alla frutta) sono: il latte e due microrganismi, il Lactobacillus bulgaricus e lo Streptococcus thermophilus, che permettono la realizzazione dello yogurt attraverso il processo di fermentazione. I batteri aiutano a rafforzare il sistema immunitario andando a stimolare la flora batterica intestinale e contrastando l’attività di eventuali batteri patogeni. Il latte che si utilizza per preparare lo yogurt viene trasformato dai batteri in modo da aumentarne l’assimilazione e quindi la digeribilità. La scelta migliore dal punto di vista nutrizionale ricade sullo yogurt bianco naturale da latte intero, che si può preparare anche facilmente in casa, a cui si può aggiungere sul momento frutta fresca tagliata a pezzi.