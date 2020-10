Spinaci surgelati a confronti: nitriti, cadmio e pesticidi. Frosta tra i peggiori del test tedesco

Nitrati, nitriti, cadmio, alcaloidi pirrolizidinici e pesticidi che di certo, non fanno bene alla salute. La rivista tedesca Ökotest ha analizzato 16 marche di spinaci in foglia surgelati. Il risultato? Ne consiglia solo quattro, vediamo nel dettaglio.

Gli spinaci sono uno degli ortaggi a foglia verde più popolari e apprezzati in cucina. Sono poi una fonte di ferro e possono essere considerati un alimento importante anche come fonte di altri sali minerali all’interno di una dieta equilibrata. Per questo, la rivista tedesca ne mette a confronto ben sedici, marche che troviamo anche in Italia, per sapere cosa si racchiude davvero dentro le foglie di spinaci.

Inquinamento da nitriti, nitrati e cadmio

In generale, gli spinaci sono una delle piante che più di tutte accumula nitrati dal terreno che se eccessivi finiscono per aumentare i batteri e gli enzimi pericolosi all’interno del nostro organismo. Il rischio, spiega la rivista, è nella trasformazione da nitrati in nitriti, composti pericolosi che a loro volta possono diventare nitrosammine, sostanze altamente cancerogene. La quantità di nitrati contenuta negli spinaci dipende dal tipo di coltivazione, ad esempio nei prodotti bio, le quantità sono inferiori. Ma è solo un problema di nitrati e nitriti. I test di laboratorio hanno rilevato anche presenza di cadmio, un metallo tossico che può accumularsi nel corpo e causare danni ai reni.

Presenza di pesticidi nelle foglie di spinaci surgelati

In alcuni prodotti analizzati è stata riscontrata la presenza di pesticidi, su 16 prodotti 5 contengono tracce, lambda-cialotrina e cipermetrina. I prodotti biologici testati ne sono, invece, privi. Ma vediamo nel dettaglio cosa ha scoperto Ökotest.

IL TEST

Gli esperti hanno esaminato i seguenti prodotti a base di spinaci:

Alnatura spinaci in foglie

Spinaci in foglia di Ardo

Spinaci a foglia giovane bio

Foglie di spinaci Biocool

Spinaci in foglia Bio Inside

Foglie di spinaci Bofrost

Foglie di spinaci da giardino Demeter

Foglie di spinaci Dennree

Foglie di spinaci Edeka

Porzioni di spinaci in foglia di Eismann

Spinaci a foglia (Norma)

Foglie di spinaci Frosta

Spinaci della Groenlandia in foglie (penny)

Spinaci in foglia di iglo naturale

Spinaci in foglia K-Bio (Kaufland)

Rewe la migliore scelta di foglie di spinaci

Dopo i test, la rivista consiglia solo quattro degli spinaci: tre di loro hanno ricevuto il voto più alto “molto buono”, l’altro con “buono”. I vincitori sono gli “spinaci in foglia di Alnatura” e gli “spinaci in foglia K-organic” di Kaufland. Sette dei prodotti non superano l’eco-test con una valutazione “scarsa” o “insoddisfacente”. Ciò è dovuto principalmente all’inquinamento da nitrati, nitriti, cadmio, alcaloidi pirrolizidinici e pesticidi discutibili.

I nitriti sono stati rilevati negli “spinaci Edeka” e nei “Bio-Spinaci” di Netto, tra gli altri. Mentre in “Bio Inside spinach” e “Frosta spinach” c’è molto nitrato. Tra i perdenti anche “Rewe Beste Wahl” e gli spinaci di Frosta. Entrambi falliscono a causa di pesticidi e altre sostanze discutibili. Quantità maggiori di cadmio si trovano nelle foglie di spinaci di Rewe Beste Wahl e nelle “foglie di spinaci Iglo”.

Fonte: Ökotest

