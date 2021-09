Rimuovere le macchie dal bucato, quali smacchiatori o rimedi naturali funzionano davvero? Pochi secondo questo test

Spesso capita di trovarsi alle prese con macchie difficili da rimuovere come quelle di vino, cioccolato, erba, sangue, ecc. Non è raro dunque ricorrere ad uno smacchiatore per rimuoverle. Ma questi prodotti sono davvero efficaci? Secondo un nuovo test, le promesse fatte da pubblicità e descrizioni dei prodotti vengono mantenute solo raramente.

Come dimostra un test condotto da Stiftung Warentest, organizzazione e fondazione tedesca per i consumatori, gli smacchiatori solo in rari casi funzionano efficacemente.

I prodotti per smacchiare possono essere in diverse formati: polveri, spray, gel, penne a ultrasuoni e altro, ma in ogni caso sembrano generalmente non funzionare, almeno secondo quando evidenziato da questo test.

Per l’indagine, i tester hanno trattato con i diversi prodotti 41 tipi di macchie, tra cui sangue, erba, marmellata, trucco, rossetto e olio per motori, per un totale di 4.100 macchie su tessuti di cotone e poliestere.

I saponi e gli spray sono agenti di pretrattamento e quindi sono stati applicati direttamente sulla macchia prima del lavaggio, la polvere e il gel invece sono stati usati in lavatrice insieme a un detersivo liquido per capi colorati. Dopo il lavaggio, quattro esperti hanno esaminato e valutato ogni macchia.

Dei 23 prodotti testati, la maggior parte dei quali tipici del mercato tedesco, solo 2 sono risultati davvero efficaci. Si trattava dello spray antimacchia dm Denkmit da usare prima del lavaggio e lo smacchiatore Sil 1 da usare in lavatrice.

Nella media invece è risultato uno smacchiatore molto popolare anche in Italia, lo spray Vanish Oxi Action mentre meno soddisfacente è Vanish Oxi Action in polvere.

Tra gli smacchiatori finiti in fondo alla classifica troviamo quello a marchio Ace.

Sono state testate anche le penne ad ultrasuoni, destinate al trattamento di piccole macchie di sporco sugli indumenti. Perché la tecnologia funzioni, il punto macchiato deve essere bagnato e la penna viene spostata lentamente sulla macchia, generando onde ultrasoniche. Queste fanno vibrare l’acqua, il che crea minuscole bolle che si gonfiano fino a scoppiare. Di conseguenza, le particelle di sporco si staccano dalle fibre. O almeno così dovrebbe essere.

Le tre penne a ultrasuoni testate (penna smacchiatore a ultrasuoni Cleanmaxx, pulitore a ultrasuoni Sharp UW-A 100E-S, penna smacchiatore AEG Expert Touch) non hanno funzionato bene e hanno rimosso le macchie in modo insoddisfacente (in alcuni casi addirittura hanno peggiorato la situazione). Tutti e 3 i dispositivi hanno rimosso correttamente solo una delle 41 macchie, quella di sugo.

Bicarbonato di sodio, sapone liquido per le mani, sale e limone contro le macchie

Sono stati testati anche alcuni rimedi naturali, nello specifico bicarbonato, sapone liquido per le mani, sale e limone ma solo uno si è rivelato efficace.

Si tratta del sapone liquido per le mani che se si usa pretrattando le macchie è in grado di eliminare quasi completamente quelle di vino rosso fresco e di erba. Per altri tipi di macchie è meno potente ma ha rivelato di essere sempre una scelta migliore rispetto al solo lavaggio con detersivo.

Fonti: Stiftung Warentest

