Micotossine e pesticidi nelle penne rigate: le marche migliori, secondo Altroconsumo

Le penne rigate sono tra le varianti di pasta più diffuse e amate. Ma come scegliere le migliori al supermercato? Altroconsumo ha testato diverse marche alla ricerca dei prodotti di qualità maggiore e privi di micotossine e pesticidi.

La pasta è un alimento che generalmente consumiamo ogni giorno e per questo l’offerta sul mercato è molto ampia. C’è chi la preferisce “classica” chi invece è orientato sulla variante integrale. Immancabili nella nostra dispensa ci sono le penne rigate che, nonostante il parere diverso di noti chef, sono molto più apprezzate dai consumatori rispetto a quelle lisce.

Ma quali scegliere? Per aiutare ad acquistare la pasta migliore al supermercato, Altroconsumo ha testato le penne rigate delle marche più note e diffuse nel nostro paese. Si tratta di 15 penne classiche e 10 varianti integrali.

Per tutti i campioni di pasta sono stati considerati diversi parametri:

In tutti i prodotti testati, comunque, le percentuali di micotossine sono risultate inferiori ai limiti consentiti dalla legge. Ma a detta della rivista, come scrive:

Questo però non basta perché al momento le norme non considerano l’effetto accumulo, in particolare per i bambini. (…) Per quanto riguarda l’ocratossina A e l’aflatossina B1 (la B2, G1 e G2 non sono state trovate), che sono cancerogene e genotossiche, cioè in grado di danneggiare il Dna, siamo stati più rigidi di quanto prevede la legge, adottando il criterio con cui gli scienziati valutano il cosiddetto “margine di esposizione” (MOE) ai rischi genotossici e cancerogeni. Per calcolare il MOE abbiamo rapportato la concentrazione di micotossina rilevata di volta in volta nella pasta a una porzione di 40 grammi, raccomandata per un bambino di tre anni con un peso corporeo di 16 kg. I prodotti con un voto negativo o solo accettabile sono stati penalizzati nel giudizio globale. Anche per quanto riguarda il DON siamo stati più severi rispetto a ciò che stabilisce la legge.