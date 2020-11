Pasta al glifosato: la LISTA dell’origine del grano usato, marchio per marchio

Il Salvagente ha condotto un test su 20 pacchi di pasta per esaminare la presenza di glifosato e micotossine, rivelando la presenza dell’erbicida in 7 prodotti su 20, purtroppo.

Da dove viene il grano della pasta che mangiamo?

In 7 prodotti sono state trovate tracce, sebbene ben al di sotto dei limiti di legge, di glifosato e il grano veniva anche da paesi extraeuropei in 6 casi (Divella, Esselunga, Eurospin, Garofalo, Lidl, a cui si aggiunge la pasta Agnesi, fatta con grano italiano).

Sì, ma da dove? Non è dato saperlo, perché la normativa sull’etichettatura consente di indicare la provenienza “Ue” e/o “non Ue”, senza specificare i Paesi. Si può ipotizzare che venga prevalentemente dal Canada, con il raddoppio nel 2020 degli arrivi che crescono in quantità del 96% nei primi sette mesi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, spinte dall’accordo di libero scambio Ceta.

È quanto afferma anche la Coldiretti “in riferimento ai risultati delle analisi condotte dal mensile Il Salvagente che ha individuato in sette marchi di spaghetti sui venti analizzati la presenza di tracce di glifosato, classificato come ‘probabile cancerogeno’ dalla Iarc dell’Oms”.

In Canada, ricordiamo, non vengono rispettate le stesse regole di sicurezza alimentare e ambientale vigenti nel nostro Paese e il grano viene trattato con l’erbicida glifosato in preraccolta, secondo modalità vietate sul territorio nazionale dove la maturazione avviene grazie al sole.

Pasta al glifosato: la LISTA dell’origine del grano marchio per marchio

Ecco, quindi, una lista di marchi di pasta, tra i più diffusi, e della loro origine del grano, che può essere consultata nel nuovo numero della rivista con le analisi di laboratorio complete su 20 marche di spaghetti.

“L’indicazione del paese di coltivazione della materia prima in etichetta (insieme a quello della molitura) è obbligatoria, al momento, fino al dicembre 2021. Alcune aziende, come la Rummo, hanno annunciato il passaggio al grano 100% italiano”, ricorda Il Salvagente.

Agnesi Italia

Alce Nero Italia

Amato Italia

Armando Italia

Barilla (100% italiana) Italia

Carrefour Ue e non Ue

Conad Italia e altri paesi Ue e non Ue

Conad verso Natura Bio Italia

Coop Ue e non Ue

Coop FiorFiore Italia

De Cecco Ue e non Ue

Del Levante Ue e non Ue

Del Verde Italia

Di Benedetto Italia

Divella Ue e non Ue

Esselunga Italia e altri paesi Ue e non Ue

Esselunga bio spaghetti Italia

Esselunga Top Italia

Eurospin Tre mulini Ue e non Ue

Fabianelli Italia

Felicetti Italia

Garofalo Ue e non UEe

Girolomoni Italia

Giuseppe Cocco Arizona

Granoro Italia

I Tesori Italia

L. de Rosa Italia

La marca del consumatore Italia

Le Stagioni di Italia Italia

Lidl Combino Ue e non Ue

Mancini Eataly Italia

Molisana Italia

NaturaSì Italia

Pam Ue e non Ue

Pastificio di Martino Italia

Poiatti Italia

Primia Ue e non Ue

Reggia Ue e non Ue

Rigorosa Eataly Ue e non Ue

Riscossa Italia

Rummo Ue e non Ue (Italia, Australia, Arizona)

Rummo bio Italia

Selex Ue e non Ue

Saper di Sapori- Selex Italia

Setaro Italia

Sgambaro Italia

Terre d’Italia Carrefour Italia

Voiello Italia

Zara Italia

Il grano italiano?

Rircordiamo che il glifosato non viene solo dall’estero, come testimonia la concentrazione, seppur contenuta e al di sotto dei limiti di legge come per gli altri campioni, riscontrata negli spaghetti Agnesi con grano 100% italiano.

Fonte: Il Salvagente/Coldiretti

