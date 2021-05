Passate di pomodoro: perché Alce Nero e altre marche bio sono risultate quelle con più tossine della muffa

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di un test condotto su 50 marche di passate di pomodoro in Germania. Quello che ha stupito un po’ tutti è che, secondo quanto emerso dalle analisi, sarebbero in particolare i prodotti biologici a contenere più spesso tossine delle muffa.

La rivista Öko-Test, che regolarmente conduce indagini su prodotti di uso comune, nell’ultimo numero si è concentrata su uno degli alimenti più utilizzati nel nostro paese: le passate di pomodoro. Come sempre i laboratori della rivista tedesca sono andati alla ricerca di sostanze controverse eventualmente presenti all’interno dei diversi campioni.

Dai risultati è emerso che una passata su cinque conteneva composti metabolici tossici della muffa.

Purtroppo il problema, come ha specificato la rivista, riguarda soprattutto le passate di pomodoro delle marche biologiche tra cui Alce Nero e Rapunzel che sono risultate contenere l’acido tenuazonico (TEA), appunto una tossina della muffa. È stata una brutta sorpresa anche per noi dato che, come sapete, consideriamo il biologico sempre la scelta migliore.

C’è da dire però che in un precedente test, che aveva messo a confronto diverse polpe di pomodoro, Alce Nero era risultata invece tra le opzioni migliori. Questo da una parte può stupire, ma c’è da considerare che spesso i test prendono in esame parametri diversi e che possono esserci variazioni anche in base al singolo prodotto o lotto analizzato.

Ma tornando al test tedesco, qui è emerso in maniera molto chiara ed evidente che le tossine della muffa sono un problema nelle passate bio. Ma come mai?

I produttori, secondo quanto riporta Okotest, si sono giustificati sostenendo che per loro è più difficile ridurre l’esposizione alla muffa perché nel biologico non è consentito l’uso di fungicidi.

In altri marchi bio del test, però, non sono state trovate tracce di muffa, il che testimonia che è possibile avere passate di pomodoro “pulite” anche nel biologico.

Abbiamo chiesto una replica ad Alce Nero per sapere se davvero il biologico rischia una presenza maggiore di muffa nella passata e come mai questo nuovo test è arrivato a tali risultati. L’azienda però ancora non ci ha risposto. Vi aggiorneremo su eventuali novità.

Fonte: Okotest

