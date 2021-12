Panettoni: ecco chi produce davvero quelli di supermercati e discount

Natale è alle porte e, se non l’avete ancora fatto, è tempo di acquistare il panettone. La scelta al supermercato è molto ampia e sono tante le marche e i prezzi tra cui orientarsi. Sapete però che non sempre per acquistare un buon panettone c’è bisogno di spendere molto? Tante marche note, infatti, producono anche per private label e prodotti del discount.

La scelta migliore rimane quella di acquistare un panettone artigianale al forno o in pasticceria (o in alternativa prepararlo in casa) ma non sempre è possibile. Leggi anche: I migliori panettoni artigianali del 2021 secondo il Gambero Rosso

Se dovete orientare la vostra scelta su un prodotto del supermercato, però, potete comunque acquistare un buon prodotto e magari risparmiare qualcosa conoscendo le dinamiche del mercato.

Quest’anno, tra l’altro, panettoni e pandori sono anche aumentati di prezzo a causa del rincaro delle materie prime con cui sono realizzati ma anche dell’energia. Leggi anche: “Caro Pandoro”: rincarano le materie prime e i prezzi lievitano

Allo scopo di comprare un prodotto che offra un buon rapporto qualità prezzo, vi può far comodo sapere chi produce i vari panettoni presenti sul mercato.

Il prezzo, infatti, non sempre riflette la loro reale qualità ma in alcuni casi è, almeno in parte, dovuto alla pubblicità che fa una specifica marca mentre altre ugualmente valide (o addirittura uguali ma non a marchio) costano di meno.

C’è da considerare inoltre che i prezzi dei panettoni, così come di molti altri prodotti, possono variare in base al punto vendita, se si acquista in negozio o online e si vi sono promozioni in corso.

Chi produce i panettoni delle marche del supermercato o discount

Al supermercato si fanno notare soprattutto i panettoni di marche note come Balocco, Bauli, Maina, Melegatti o Paulani ma spesso, queste stesse grandi aziende, producono panettoni anche per private label (ad esempio Coop o Conad) o per discount come Lidl.

C’è quindi un modo per acquistare panettoni di marche note spendendo meno: basta leggere le etichette per verificare chi davvero ha realizzato il dolce natalizio che intendiamo acquistare. Sulla confezione è infatti sempre indicato il produttore o in alcuni casi lo stabilimento di produzione (da confrontare con quello delle grandi marche per scoprire chi c’è dietro alla sua realizzazione).

Scopriamo adesso chi produce i panettoni di alcune marche di noti supermercati o discount.

Maina

Produce i panettoni:

Coop

Esselunga

Unes

Iper

Bennet

Crai

Motta

Lidl

Paluani

Conad

Vecchio Forno

Aldi

Penny Market

Vergani

Carrefour Terre d’Italia

Conad Sapori & Dintorni

Vi potrebbe interessare anche la classifica dei panettoni del supermercato stilata da Altroconsumo. Leggi anche: I migliori panettoni da acquistare al supermercato secondo Altroconsumo. Al primo posto Vergani e Maina

