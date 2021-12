Pandoro: controlla le etichette ed evita questi ingredienti, i consigli del nutrizionista

Sta arrivando il Natale che come ogni anno tra luci, decorazioni e regali, porta con sé anche tutti i suoi dolci tipici. Tra i più amati da grandi e piccini c’è indubbiamente il pandoro. Ma come scegliere un prodotto di qualità al supermercato o in pasticceria? Abbiamo chiesto aiuto al “nostro” nutrizionista.

Sulle tavole delle feste non può mancare il pandoro. Gustoso e ricoperto dal caratteristico zucchero a velo, si mangia per concludere degnamente pranzi e cenoni di Natale e Capodanno ma poi diventa spesso protagonista anche di colazioni, merende e spuntini vari.

Al supermercato, nei forni e nelle pasticcerie di questi tempi si trova un’ampia varietà di pandori, ma non è sempre facile orientarsi nella scelta e trovare un prodotto di qualità.

Vi abbiamo già dato alcuni consigli per scegliere un ottimo panettone, oggi invece vediamo quali sono le caratteristiche che deve avere un pandoro e a cosa dobbiamo fare attenzione in etichetta.

Il nutrizionista Flavio Pettirossi ci ha dato alcuni consigli in merito:

Come nel caso del panettone, anche quando acquistiamo un pandoro dobbiamo fare attenzione all’etichetta in cui devono essere presenti gli ingredienti obbligatori ovvero farina di frumento, uova fresche di categoria A (meglio se da allevamento a terra ovvero di tipologia 1), zucchero , burro, lievito di pasta acida ,vanillina, sale.

Quali ingredienti non dovrebbero invece essere presenti nella lista?

Meglio evitare prodotti in cui in etichetta compaiano dolcificanti, emulsionanti e grassi idrogenati e soprattutto zuccheri aggiunti sotto la dicitura di sciroppo di glucosio o fruttosio.

E in merito ai pandori farciti?

Spesso si è portati a farcire i pandori con creme o glasse o peggio ancora comprare pandori già farciti. Considerando che i pasti natalizi sono già di per sé molto calorici, consiglio di acquistare e consumare questo prodotto nella sua versione tradizionale o al massimo farcirlo con una crema fatta in casa che sia la tradizionale crema pasticcera o fatta con mascarpone.

Attenzione a consumare questi prodotti soprattutto se si soffre di diabete o glicemia alta: sempre meglio chiedere quali e quanti “sgarri” ci si può concedere durante le feste al proprio medico.

Quest'anno, se avete già fatto un giro per acquistare dolci natalizi, forse avrete notato un aumento nel costo dei pandori che può arrivare fino al 20%. Ciò deriva dall'aumento del prezzo delle materie prime.

Volendo, però, c'è ancora tempo per provare a preparare il pandoro in casa.

