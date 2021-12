I migliori panettoni artigianali del 2021 secondo il Gambero Rosso

Quali sono i migliori panettoni artigianali del 2021? Ad eleggerli come ogni anno c’ha pensato il Gambero Rosso i cui esperti hanno assaggiato 40 panettoni preparati da note pasticcerie, laboratori, forni, pizzerie e altre realtà che producono in maniera artigianale e senza uso di conservanti.

È stato un blind test (ovvero una degustazione alla cieca) quello che ha permesso di eleggere i migliori panettoni artigianali italiani del 2021. Ciò significa che il panel di esperti ha assaggiato i dolci senza sapere chi li aveva prodotti, così da poter esprimere un giudizio il più possibile obiettivo.

La degustazione ha riguardato un totale di 40 panettoni classici con agrumi, canditi e uvetta, sia di tipo alto (Milano) che basso (Galup), ma tutti rigorosamente senza mono e digliceridi degli acidi grassi.

Ogni panettone è stato valutato secondo diversi parametri:

analisi visiva dell’aspetto esterno

analisi visiva dell’interno

analisi olfattiva, gustativa, della struttura e della frutta

Nella scheda relativa ai panettoni, gli esperti dovevano esprimere anche un giudizio complessivo e un voto in centesimi. Il tutto dopo aver analizzato ogni campione, presentato prima intero e poi tagliato così da poter essere degustato.

La scelta dei panettoni migliori è stata affidata a nomi molto noti del settore: Mara Nocilla (giornalista del Gambero Rosso), Monia Achille (pasticciera e cioccolatiera di Isanti a Corchiano – VT), Cosimo Branca (chef di Gambero Rosso Academy), Gabriella Ciofetta (assaggiatrice professionista di olio), Loris Sorito (pasticciere), Francesca Tommei (consulente di pasticceria da laboratorio e panificazione).

Il panettone, dolce simbolo del Natale, è (almeno nella sua versione artigianale) una vera e propria opera di ingegneria pasticcera, come la definisce il Gambero Rosso. Non c’è una ricetta precisa da seguire, soprattutto per quanto riguarda la lavorazione e la tempistica di lievitazione e ognuno può dare il proprio personale contributo per rendere questo dolce delizioso anche nella sua imperfezione.

Il Gambero Rosso segnala infatti che, nonostante alcuni campioni presentavano delle imprecisioni, gli stessi si sono ben posizionati nella classifica “perché in un panettone davvero buono, qualche difetto talvolta passa in secondo piano“.

La classifica dei migliori panettoni artigianali 2021

Curiosi di conoscere i migliori panettoni artigianali d’Italia? Questa la classifica dei 21 prodotti premiati dal Gambero Rosso:

Renato Bosco

Panificio Ascolese

Cremeria Capolinea

Il Chiosco di Francesco Ballico

Panificio D’Angelo

Dolcemascolo

Fiasconaro

Panificio Follador

Fratelli Lunardi

Gabbiano

Forno Gentile

Gran Caffè Romano

Gruè

Iginio Massari

Olivieri 1882

Opera Waiting

Pasquale Marigliano

Pasticceria Patrizi

Fornai Ricci

Sal De Riso Costa d’Amalfi

Tiri 1957

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonte: Gambero Rosso

Leggi anche: