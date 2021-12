I migliori panettoni da acquistare al supermercato secondo Altroconsumo. Al primo posto Vergani e Maina

In questi giorni al supermercato troviamo un’ampia varietà di panettoni. Gli italiani difficilmente rinunciano al dolce simbolo del Natale ma a volte scegliere quello migliore o con un buon rapporto qualità-prezzo può non essere cosa semplice. Per aiutare i consumatori è arrivato ora un nuovo test che ha confrontato 12 panettoni di marche molto note.

Il test è stato condotto dalla rivista Altroconsumo che ha portato in laboratorio diversi panettoni acquistati online, nei punti vendita della grande distribuzione e in pasticcerie, con l’obiettivo di individuare i più buoni e convenienti sul mercato.

Si trattava dei seguenti prodotti:

BALOCCO IL PANETTONE

BAULI IL PANETTONE CLASSICO

CONAD PANETTONE RICETTA CLASSICA

COOP PANETTONE CLASSICO

GALUP PANETTONE CLASSICO

GIOVANNI COVA & C. PANETTONE CLASSICO

LOISON PANETTONE CLASSICO

MAINA IL PANETTONE

MOTTA IL PANETTORE ORIGINALE

PALUANI PANETTONE SOFFICE – RICETTA CLASSICA

TRE MARIE IL PANETTONE MILANESE

VERGANI IL PANETTONE DI MILANO

Ogni campione è stato analizzato da un laboratorio ma anche sottoposto al giudizio di pasticceri e consumatori, incaricati dell’analisi sensoriale e dell’assaggio.

Per quanto riguarda le analisi di laboratorio, queste hanno tenuto conto dei seguenti parametri:

Etichette: sono state valutate sia le informazioni obbligatorie per legge (come lista degli ingredienti, tabella nutrizionale e peso netto) sia quelle facoltative (data di produzione, quantità di alcuni ingredienti, modalità di conservazione e consumo e altro).

sono state valutate sia le informazioni obbligatorie per legge (come lista degli ingredienti, tabella nutrizionale e peso netto) sia quelle facoltative (data di produzione, quantità di alcuni ingredienti, modalità di conservazione e consumo e altro). Peso : è stato verificato se la quantità di panettone corrispondeva a quanto dichiarato in etichetta, dato che questo dolce è soggetto a calo di peso. La legge però stabilisce uno scarto pari al 2% medio e fino ad un massimo del 5% se si tratta di prodotti da forno lievitati fino ad 1 kg di peso.

: è stato verificato se la quantità di panettone corrispondeva a quanto dichiarato in etichetta, dato che questo dolce è soggetto a calo di peso. La legge però stabilisce uno scarto pari al 2% medio e fino ad un massimo del 5% se si tratta di prodotti da forno lievitati fino ad 1 kg di peso. Tuorlo d’uovo : secondo la legge il panettone può essere realizzato sia con uova intere che con solo tuorlo, la quantità di quest’ultimo deve essere almeno del 4% (espresso sulla materia secca).

: secondo la legge il panettone può essere realizzato sia con uova intere che con solo tuorlo, la quantità di quest’ultimo deve essere almeno del 4% (espresso sulla materia secca). Burro : secondo la legge, la materia grassa butirrica deve essere almeno il 16%, espresso sulla materia secca (ovvero eliminando l’umidità, uvetta e canditi).

: secondo la legge, la materia grassa butirrica deve essere almeno il 16%, espresso sulla materia secca (ovvero eliminando l’umidità, uvetta e canditi). Frutta (uvetta e canditi) : questi ingredienti devono essere presenti nell’impasto al 20% e in un panettone ideale dovrebbero essere in proporzioni uguali.

: questi ingredienti devono essere presenti nell’impasto al 20% e in un panettone ideale dovrebbero essere in proporzioni uguali. Lieviti e muffe: i laboratori sono andati ad analizzare se i panettoni contenevano tali microrganismi.

Per quanto riguarda l’analisi sensoriale degli esperti, invece, sono stati valutati i seguenti parametri:

Presentazione: è stata considerata la qualità del pirottino che se più resistente indica una maggiore cura per la forma del prodotto; la fedeltà dell’immagine riportata sulla confezione e la lista degli ingredienti.

è stata considerata la qualità del pirottino che se più resistente indica una maggiore cura per la forma del prodotto; la fedeltà dell’immagine riportata sulla confezione e la lista degli ingredienti. Aspetto esterno: sono stati valutati il colore della crosta e del fondo, la scarpatura e la lievitazione.

sono stati valutati il colore della crosta e del fondo, la scarpatura e la lievitazione. Aspetto interno: sono stati presi in considerazione il colore della pasta, l’alveolatura, la quantità e la distribuzione dei canditi.

sono stati presi in considerazione il colore della pasta, l’alveolatura, la quantità e la distribuzione dei canditi. Aroma: che deve essere intenso al punto giusto.

Infine, come già detto, i panettoni sono stati assaggiati da una giuria di consumatori.

I migliori panettoni 2021

Al primo posto troviamo a pari merito il panettone Vergani e il Maina (quest’ultimo però è considerato il miglior acquisto) con 71 punti. L’altro miglior acquisto è invece il panettone Coop che ottiene 69 punti.

A seguire nella classifica troviamo:

BAULI IL PANETTONE CLASSICO (68)

GALUP PANETTONE CLASSICO (65)

MOTTA IL PANETTORE ORIGINALE (63)

TRE MARIE IL PANETTONE MILANESE (62)

GIOVANNI COVA & C. PANETTONE CLASSICO (62)

LOISON PANETTONE CLASSICO (59)

CONAD PANETTONE RICETTA CLASSICA (59)

BALOCCO IL PANETTONE (59)

PALUANI PANETTONE SOFFICE – RICETTA CLASSICA (59)

Fonte: Altroconsumo

