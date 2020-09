Latte detergente a confronto, idrocarburi trovati in molte marche: L’Oréal e Avène i peggiori

Ogni giorno tante persone utilizzano il latte detergente per rimuovere sporco e trucco. In commercio ne esistono diverse varianti ma quale scegliere? Per valutare quanto questi prodotti siano “puliti”, la nuova analisi di Öko-Test ne ha confrontati diversi, scoprendone in particolare 3 in cui vi è presenza di ingredienti potenzialmente pericolosi.

La rivista tedesca ha analizzato la composizione di 38 latti detergenti (alcuni dei quali venduti anche in Italia), generalmente utilizzati da chi ha la pelle secca e sensibile. Ci si aspetterebbe quindi di trovare tutte composizioni prive di sostanze potenzialmente dannose e invece, purtroppo, anche in questo caso non è così.

I risultati

La gran parte dei prodotti sono usciti bene dal test, 32 latti detergenti hanno infatti ottenuto il punteggio di “ottimo” o “buono”

Tra i migliori troviamo:

Cien latte detergente delicato di Lidl

Lacura Latte Detergente Classico di Aldi Sud

Lavera Basis Sensitive Latte Detergente Bio Aloe Vera e Biologico

Logona Latte detergente biologico alla rosa damascena

Emulsione Detergente all’Aloe Vera Santaverde

Weleda 2in1 rinfrescante pulizia Buoni anche il latte detergente Eucerin Dermato Clean e Garnier Skin Active Latte Detergente Lenitivo all’Acqua di Rose di L’Oréal.

Altri 3 prodotti sono stati considerati “mediocri” ma i veri e propri prodotti bocciati da questo test sono risultati il latte vegetale a marchio L’Oréal, quello L’Occitane e Eau Thermale Avène Latte di Pierre Fabre che si sono meritati uno “scarso”.

Come mai sono finiti in fondo alla classifica? Il latte detergente Fiori Preziosi di L’Oreal e l’Eau Thermal Avène Soft Cleanser contenevano idrocarburi aromatici (MOAH) sostanze che, ovviamente, non dovrebbero essere presenti in questi prodotti dato che si sospetta siano cancerogene. I MOAH, specifica la rivista, possono entrare nei cosmetici come contaminanti delle paraffine.

Come giustamente sottolinea Öko-Test, i consumatori si aspettano qualcosa di diverso da un prodotto per la pulizia del viso considerato delicato, soprattutto quando viene venduto anche in farmacia, come avviene per l’Eau Thermale Avène Milde Cleansing Milk.

Il laboratorio incaricato del test ha trovato inoltre composti alogeno-organici (Cov), sostanze potenzialmente pericolose, nel latte detergente del marchio di lifestyle L’Occitane.

Il latte detergente a marchio Nivea, invece, contiene la discutibile fragranza Lilial (Butylphenyl Methylpropional in etichetta), sostanza potenzialmente dannosa per la riproduzione. Il produttore di Nivea Beiersdorf ha però fatto sapere alla rivista che la formulazione del latte detergente sarà rivista in autunno e che in futuro il Lilial non sarà più inserito.

Potete vedere tutti i prodotti testati e i rispettivi risultati qui.

Fonte: Öko-Test

