Merendine e snack dal gusto “amaro”: troppi idrocarburi, le marche promosse e bocciate da Il Salvagente

I bambini, si sa, amano le merendine e gli snack ma è altrettanto noto che dovrebbero mangiarli il meno possibile. Un nuovo test de Il Salvagente conferma in questi prodotti la presenza di sostanze indesiderate e potenzialmente pericolose, soprattutto per i più piccoli: gli idrocarburi degli oli minerali.

Snack e merendine sono ricchi di grassi saturi, zuccheri e calorie in eccesso. Dietro confezioni e gusti allettanti, nascondo poi anche tracce di sostanze che proprio non dovrebbero contenere e che migrano al cibo a partire dalla confezione.

Un confronto sui più amati e venduti snack in commercio, proprio per scoprire gli “ingredienti” nascosti, è stato fatto recentemente da Il Salvagente che ha preso a campione un totale di 29 snack per vedere se presentavano tracce di idrocarburi degli oli minerali.

Queste le merendine e gli snack analizzati:

Bounty

Esselunga CheJpy

Ferrero Duplo Nocciolato

Kellogg’s Coco Pops

Kinder Bueno

Kinder Cards

Kinder cereali

Kinder fetta al latte

Kinder fetta allo yogurt

Kinder Maxi

Kinder Maxi King

Kinder Pinguì

Kinder Sorpresa

Kit Kat

Loacker choco&milk cereals

Milbona snack al latte (Lidl)

Milk snack al cacao (Todis)

Milk snack con cacao Europin

Nesquik snack cacao

Nestlè Nesquik maxi choco

Nutella B-ready

Oreo Original

Oro Ciock Super Heroes

Pavesi Ringo Goal

Pavesi Ringo Sbagliato

Pavesi Ringo Vaniglia

Perugina Lingotto

Plasmon merendina al latte

Twix

I risultati

20 merendine su 29 contenevano quantità misurabili di idrocarburi di oli minerali (da 0.50 a 129 mg/kg), composti chimici derivati principalmente da petrolio greggio.

In particolare si tratta di Mosh (idrocarburi saturi di oli minerali) e Posh (idrocarburi che derivano dalla plastica) mentre nessuno snack è risultato contenere tracce di Moah. E per fortuna, dato che mentre per le prime due sostanze non vi sono ancora prove certe della loro pericolosità, i Moah sono invece considerati potenzialmente cancerogeni.

Il problema è che la pericolosità degli idrocarburi negli alimenti sono al momento sottovalutate dalla legislazione europea. Non ci sono infatti attualmente disposizioni normative sui livelli accettabili in cui queste sostanze possono essere presenti nei prodotti. Stanno provando a lavorare in questo senso l’Autorità tedesca di controllo alimentare degli Stati federali e l’Agenzia belga per la sicurezza alimentare.

La Commissione europa ha chiesto agli stati membri di monitorare la presenza di queste sostanze in diverse categorie di alimenti e anche l’Italia partecipa.

Tutti quelli che si sono occupati del tema, comunque, sono concordi che Mosh e Moah non dovrebbero trovarsi in quantità misurabili in cibi per bambini.

Ma torniamo al test. Ci sono altri ingredienti che hanno contribuito a redigere la classifica di snack e merendine: l’olio di palma, il fruttosio, i difosfati e i mono e digliceridi degli acidi grassi (quest’ultimi accusati di ritardo nella crescita).

Alla fine, considerando i vari parametri, Il Salvagente mette in prima posizione con i risultati più alti i seguenti snack (in ordine di valutazione):

ESSELUNGA CHEJOY

PAVESI RINGO SBAGLIATO

NESTLÉ NESQUIK MAXI CHOCO

KINDER SORPRESA

KINDER MAXI

In fondo alla classifica finiscono invece:

KIT KAT

NESQUIK SNACK CACAO

MILK SNACK AL CACAO (TODIS)

PAVESI RINGO GOAL

LAND MILK SNACK AL CACAO (EUROSPIN)

LOACKER CHOCO&MILK CEREALS (il peggiore in assoluto con un quantitativo di Mosh di 129 mg/kg)

Maggiori dettagli sul test li trovate nell’ultimo numero de Il Salvagente.

Fonte di riferimento: Il Salvagente

