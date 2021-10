Giocattoli e maschere di Halloween pericolosi: sequestrati oltre 1,5 milioni di articoli a Roma

Erano oltre 1,5 milioni i giocattoli potenzialmente pericolosi che stavano per essere piazzati sul mercato. A bloccarne giusto in tempo la vendita i finanzieri del Comando provinciale di Roma, che hanno sequestrato articoli di ogni tipo, venduti in vista dell’imminente festa di Halloween: maschere, addobbi, cerchietti, decorazioni e altri accessori per il travestimento.

Tutti questi prodotti, rinvenuti in due capannoni – usati da società di import-export riconducibili a cittadini di nazionalità cinese – situati nel quartiere Prenestino, erano privi dei requisiti di sicurezza, quindi potenzialmente rischiosi per la salute.

#GDF #Roma sequestra oltre un milione e mezzo di giocattoli, decorazioni e addobbi non sicuri per la festa di “#halloween”. Denunciate 4 persone.#NoiconVoi Posted by Guardia di Finanza on Monday, October 25, 2021

La merce sequestrata, destinata a rifornire le cartolerie e negozi di giochi, avrebbe fruttato guadagni pari ad oltre circa 3 milioni di euro.

Inoltre, in uno dei depositi le forze dell’ordine hanno individuato un commesso che non era messo in regola. I rappresentanti legali delle società sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria capitolina per il reato di frode in commercio e uno di loro dovrà rispondere di omissione della comunicazione obbligatoria di avvio del rapporto di lavoro con il dipendente in questione.

Fonte: Guardia di Finanza di Roma

