Pasta: le marche che utilizzano grano 100% italiano e quelle che hanno scelto invece grano Ue e non Ue

Dopo quanto accaduto a Lidl, azienda che si è vista consegnare dall’Antitrust una salatissima multa per non essere stata chiara sulla provenienza del grano con cui realizza la sua pasta, si riaccende l’attenzione su un argomento spinoso: quali marche di pasta usano davvero materia prima italiana?

Dal 2018 i produttori di pasta sono obbligati a riportare in etichetta la provenienza del grano, in modo che tutti i consumatori possano scegliere se acquistare o meno anche in base a questa indicazione.

Dai siti dei maggiori pastifici italiani si evince quasi sempre la provenienza del grano, che è ben sbandierata se italiana, un po’ meno facile da trovare nel caso contrario (a volte non l’abbiamo trovata affatto ma è sicuramente reperibile sul retro delle confezioni di pasta).

Vi presentiamo dunque l’elenco delle marche che utilizzano grano italiano e quelle che invece hanno scelto di mescolarlo con materia prima di provenienza Ue o non Ue.

Marche che utilizzano grano italiano

Agnesi : mix unico di grani duri raccolti nelle regioni italiane

: mix unico di grani duri raccolti nelle regioni italiane Alce Nero : grani duri biologici coltivati in Italia

: grani duri biologici coltivati in Italia Antonio Amato : con grano 100% italiano macinato fresco nel mulino di Salerno

: con grano 100% italiano macinato fresco nel mulino di Salerno Baronìa : con grano duro selezionato, esclusivamente italiano

: con grano duro selezionato, esclusivamente italiano Conad: la pasta biologica della linea “Verso Natura” è prodotta con semola 100% di origine italiana

la pasta biologica della linea “Verso Natura” è prodotta con semola 100% di origine italiana Eurospin : la linea di pasta biologica è realizzata con grano 100% italiano così come le trofie integrali

: la linea di è realizzata con grano 100% italiano così come le trofie integrali Girolomoni: ottenuta esclusivamente con grani duri coltivati in Italia di origine biologica

ottenuta esclusivamente con grani duri coltivati in Italia di origine biologica La Molisana : di solo grano italiano coltivato in Molise, Puglia, Marche, Lazio e Abruzzo

: di solo grano italiano coltivato in Molise, Puglia, Marche, Lazio e Abruzzo La Pasta di Camerino: grano 100% italiano

grano 100% italiano Libera Terra : grano duro biologico del Sud-Italia

: grano duro biologico del Sud-Italia Liguori : grani duri 100% italiani ad alto contenuto proteico, coltivati nei campi del Tavoliere delle Puglie, della Basilicata, del Molise e delle Marche

: grani duri 100% italiani ad alto contenuto proteico, coltivati nei campi del Tavoliere delle Puglie, della Basilicata, del Molise e delle Marche Pasta Armando : di grano di filiera 100% italiano

: di grano di filiera 100% italiano Pasta Coop, linea Fior Fiore : da semola di grano duro di origine italiana

: da semola di grano duro di origine italiana Pasta Despar Premium : 100% grano italiano

: 100% grano italiano Rummo, linea integrale e biologica : realizzate con grano 100% italiano nel rispetto dell’ambiente.

: realizzate con grano 100% italiano nel rispetto dell’ambiente. Valle Del Grano: prodotta esclusivamente con grani duri siciliani

prodotta esclusivamente con grani duri siciliani Vivi Verde Coop : ottenuta da grano duro biologico 100% italiano

: ottenuta da grano duro biologico 100% italiano Voiello: con Grano Aureo, grano duro italiano d’alta qualità

L’elenco non è esaustivo, esistono infatti tantissimi pastifici artigianali italiani che producono esclusivamente con grano del nostro paese.

Marche che utilizzano grano estero

Barilla: grano italiano, Ue e non Ue. Importa soprattutto da Francia, Stati Uniti d’America e Australia.

grano italiano, Ue e non Ue. Importa soprattutto da Francia, Stati Uniti d’America e Australia. Conad: utilizza almeno il 51% di grano italiano, il restante è estero

utilizza almeno il 51% di grano italiano, il restante è estero Coop: il grano duro proviene da Italia, Canada, Kazakistan, Stati uniti

il grano duro proviene da Italia, Canada, Kazakistan, Stati uniti De Cecco: grano italiano, Ue e non Ue

grano italiano, Ue e non Ue Divella: grano italiano, Ue e non Ue

grano italiano, Ue e non Ue Eurospin: sul sito non segnalano la provenienza del grano della pasta “3 mulini”

sul sito non segnalano la provenienza del grano della pasta “3 mulini” Garofalo: grano italiano, australiano e dell’Arizona

grano italiano, australiano e dell’Arizona Granoro: grano italiano, Ue e non Ue. Il grano importato proviene soprattutto da Stati Uniti, Francia e Australia

grano italiano, Ue e non Ue. Il grano importato proviene soprattutto da Stati Uniti, Francia e Australia Todis: sul sito non segnalano la provenienza del grano della pasta “Cuore mediterraneo”

