Concentrato di pomodoro contaminato da tossine della muffa. Le marche migliori e peggiori secondo il test tedesco

La rivista tedesca Öko-Test ha pubblicato un aggiornamento relativo al test sul concentrato di pomodoro. I risultati generali, però, sostanzialmente non cambiano: 1 prodotto su 2 è contaminato da tossine della muffa.

Si torna a parlare di concentrato di pomodoro dopo una precedente analisi, condotta a luglio sempre da Öko-Test, che aveva individuato le marche migliori e peggiori in commercio dopo averne fatto analizzare il contenuto da un laboratorio. (Leggi anche: Concentrato di pomodoro: 1 su 2 è contaminato da pesticidi o tossine della muffa. Cirio il peggiore del test tedesco)

Riconsiderando nuovamente le 20 marche di concentrato di pomodoro (tipiche del mercato tedesco ma alcune delle quali presenti anche in Italia) si è arrivati sostanzialmente allo stesso risultato. In un caso su due si è visto che il concentrato di pomodoro è contaminato da tossine della muffa.

I risultati

Come sempre, alcuni prodotti venduti al supermercato, presentano delle sorprese. Nel caso del concentrato di pomodoro, il problema più grosso individuato dal test è la presenza delle tossine della muffa che, non a caso, era uscito fuori anche dal test sulle passate di pomodoro.

Queste tossine, infatti, vengono prodotte da funghi del genere Alternaria, e sono abbastanza comuni su diverse piante tra cui appunto quella dei pomodori.

Nello specifico, il test ha individuato livelli definiti “aumentati” o addirittura “molto aumentati” di alternariolo e acido tenuazonico (TeA).

Un fatto molto rilevante dato che, come si legge su Öko-Test:

Non solo è grave, ma può anche essere pericoloso per la salute. (…)

Gli esperti tedeschi ricordano infatti che sia l’alternariolo che l’acido tenuazonico (TeA) sono discutibili ma il primo è potenzialmente più pericoloso in quanto “genotossico in vitro”, ovvero ha mostrato la capacità di danneggiare il materiale genetico negli studi sulle cellule.

Nonostante questi rischi, la rivista tedesca ricorda che l’Ue non ha fissato limiti reali per le tossine della muffa:

La Commissione UE sta attualmente pianificando “valori guida” che le aziende, come suggerisce il nome, possono utilizzare o meno.

Anche stavolta, poi, sono state trovate (in 5 prodotti) tracce di pesticidi, addirittura proibiti come il Chlorfenapyr, da tempo bandito nell’Unione Europea e inserito nella lista dei pesticidi pericolosi per le api.

E il biologico?

La brutta notizia è che i marchi biologici non sono esenti dal problema delle tossine della muffa, anzi, proprio tre concentrati bio (Alnatura, Dm e Rossmann) sono risultati particolarmente contaminati. E inoltre, altra brutta notizia, quasi tutti i pomodori utilizzati per realizzare i concentrati analizzati nel test provenivano dall’Italia.

Non possiamo sentirci molto tranquilli, dunque, anche se la maggior parte dei prodotti sono venduti principalmente sul mercato tedesco.

I concentrati di pomodoro migliori e peggiori

Considerando tutti i parametri, il prodotto peggiore del test che ha ottenuto un giudizio “insoddisfacente” è il concentrato di pomodoro Cirio che ha superato entrambi i valori guida dell’Ue sia per l’alternariolo che per il TeA.

“Buono” hanno ottenuto invece il concentrato Mutti e quello Pomito. Il Freshona (Lidl) è considerato “soddisfacente”.

Fonte: Öko-Test

