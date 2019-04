Lucidalabbra alla paraffina: tutte le MARCHE promosse e bocciate da Oko Test

Lucidalabbra a base di paraffina che come sappiamo è ricavata dal petrolio. I lipgloss sono gettonatissimi soprattutto tra le adolescenti, ma sappiamo veramente cosa c’è al loro interno e se gli ingredienti fanno bene alla salute?

Il mensile tedesco ha testato alcuni lucidalabbra, tra cosmetici naturali e prodotti convenzionali, per capire se al loro interno ci fossero paraffina, conservanti e fragranze allergizzanti.

Il risultato? 9 su 16 contengono paraffina liquida che come sappiamo non è un toccasana per le nostre labbra perché non idrata realmente, ostruisce i pori causando odiosi brufoletti e accelera il processo di invecchiamento della pelle. E da tempo, su questo prodotto, si fanno ipotesi sulla possibile cancerogenicità.

Senza dimenticare che la paraffina (Paraffinum liquidum) è un inquinante ambientale, essendo una miscela di idrocarburi solidi ricavati dal petrolio.

Ecco però che il test tedesco ci dice che alcuni dei lucidalabbra testati sono un cocktail di sostanze che non vanno proprio bene, perché non sai adattano all’equilibrio della nostra pelle. Oltre alla paraffina, sono stati trovati coloranti come la tartrazina che può causare allergia e il Propilparabene, in alcuni ci sono ancora gli idrocarburi degli oli minerali (MOAH) che potrebbero contenere sostanze cancerogene.

Vediamo adesso le marche bocciate e quelle promosse secondo Oko Test, e tra questi ce ne sono alcuni commercializzati anche in Italia:

LUCIDALABBRA CHE CONTENGONO PARAFFINA

Catrice Volumizing Lip Booster,

Essence Shine Shine Shine Lip Gloss,

Maybelline Baby Lips Gloss Hydratant,

Trend It Up High Shine Lipgloss.

Ecco le tabelle dove trovate tutte le indicazioni anche sul numero di lipgloss testato:

LUCIDALABBRA CHE NON CONTENGONO PARAFFINA:

Alterra Lipgloss,

Alverde Color & Care Vinyl Lipgloss,

Benecos Natural Lipgloss, Natural Glam,

Dr. Hauschka Lipgloss,

Lavera Glossy Lips,

Sante Lipgloss,

Terra Naturi Lipgloss.

Lucidalabbra: i peggiori secondo Oko Test:

Gli ultimi cinque in classifica sono i lucidalabbra che non solo contengono paraffina, ma anche parabeni e conservanti e sono:

Bollino arancione per:

L‘Oréal Infallible Mega Gloss Xtreme Resist,

NYX Lingerie Gloss.

Bollino rosso per:

Manhattan Oh My Gloss!,

Max Factor X Honey Lacquer,

Honey Nude,

Rival de Loop Brilliant Lipgloss

Alla luce di tutto ciò resta da chiedersi: cosa comprare, allora?

Meglio un velo di burro di karitè e se non riuscite a rinunciare al colore e l'effetto lucido vi consigliamo di scegliere sempre marche eco bio con buon Inci.

Trovate qualche consiglio qui:

Dominella Trunfio