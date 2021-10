Grano: continuano i rincari delle farine, con punte dell’81%. Richiesta indagine parlamentare

I costi della farina continuano letteralmente a lievitare. Una situazione preoccupante che rischia di mettere in ginocchio la ripartenza dei consumi nel nostro Paese. Si preannunciano delle feste natalizie amare, a causa dei rincari fino all’80% sui prodotti di panificazione, inclusi panettone e pandoro, che quest’anno potrebbero avere un costo maggiorato del 20%.

Sulla vicenda è intervenuta Fiesa Assopanificatori Confesercenti, chiedendo l’apertura di un’indagine parlamentare conoscitiva sull’andamento dei prezzi delle farine e delle materie prime, comprese quelle energetiche ed interventi del Governo di taglio delle tasse e degli oneri di sistema.

L’auspicio è che la dinamica rialzista si arresti e consenta di programmare e lavorare per le produzioni natalizie in un clima di fiducia per i consumatori. – ha dichiarato Davide Trombini, Presidente nazionale di Fiesa Assopanificatori Confesercenti – Non possiamo permetterci di bruciare le prossime festività per mantenere in

equilibrio le gestioni dei forni e l’occupazione.