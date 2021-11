Vecchi autobus diventano saune mobili in Giappone

Avreste mai immaginato di poter fare una sauna su un vecchio autobus? Potrà sembrarvi bizzarro, ma da febbraio sarà possibile vivere quest’esperienza in Giappone. L’idea originale è venuta a Sauna Ikitai, la più grande piattaforma online giapponese dedicata alla ricerca delle saune nel Paese, che ha deciso di riconvertire un autobus ormai in disuso in un piccolo centro benessere mobile che è stato ribattezzato col nome “Sabas”.

Il veicolo è stato fornito dalla Shinki Bus Co, ditta di trasporti con sede nella Prefettura di Hyogo, ed è stato già appositamente trasformato e dotato di diversi comfort, anche se deve ancora essere ultimato.

Gli interni del bus sono stati rifiniti in legno per dare l’impressione di essere in una vera e propria sauna. I sedili sono stati rimossi e sostituiti con panche chiare e i pulsanti usati per prenotare una fermata sono diventati dei diffusori di vapore. Il design scelto per “Sabas” è minimal e raffinato e alcuni accessori, come gli anelli pendenti a cui aggrapparsi, sono stati mantenuti.

La sauna mobile sarà pronta prima della primavera del 2022 e farà la sua apparizione in varie città del Kansai. Turisti e residenti avranno quindi la possibilità di concedersi un po’ di relax in aree come parcheggi o durante manifestazioni. E se l’iniziativa dovesse conquistare i giapponesi (e non solo), non è escluso che altri bus inutilizzati vengano riconvertiti.

Qualcuno forse potrà storcere il naso, ma in fondo si tratta di un bel progetto grazie al quale viene data una seconda vita ad un vecchio veicolo invece di demolirlo!

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Fonte: Shinki Bus

Leggi anche: