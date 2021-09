Come riciclare i vasi rotti, tante idee creative a cui (forse) non avevi pensato

Tutto può avere una seconda chance, persino i vasi rotti. Che riciclati creativamente si trasformano in oggetti originali e preziosi. Con la tecnica del kintsugi, per esempio, i vasi in ceramica rinascono semplicemente unendo i frammenti con oro e argento. Usando dei vasi di terracotta è possibile creare suggestivi giardini in miniatura. E i frammenti, seguendo l’esempio di alcuni artisti, possono diventare essi stessi oggetti da esposizione.

Le idee di riuso creativo sono innumerevoli, eccone 8 da cui trarre ispirazione.

Vasi rotti: come riciclarli con la tecnica del Kintsugi

Guai a gettare via i vasi di ceramica andati in frantumi, la tecnica del kintsugi non solo consente di ripararli ma li rende unici e preziosi. Si tratta di una tecnica artistica giapponese che ripara gli oggetti rotti utilizzando miscele a base di polvere d’oro oppure d’argento, ma anche di bronzo, di ottone o di rame.

Come riciclare un vaso rotto ricorrendo a questa tecnica?

Procuratevi della resina epossidica e della polvere dorata. Mescolatele in un recipiente.

Spalmate la miscela sulla crepa di un primo frammento, che andrà immediatamente incollato al frammento combaciante. Mantenete per qualche minuto la posizione finché non risulteranno ben attaccati.

Proseguite nello stesso modo con gli altri frammenti del vaso fino a completarne la riparazione.

Vasi rotti: come riciclarli per farne un giardino in miniatura

Quale miglior modo per riciclare i vasi rotti di terracotta se non trasformandoli in simpatici giardini in miniatura?

Vanno particolarmente di moda quelli ispirati ai mondi fatati, arricchiti di porticine magiche e di creature fiabesche. Shanty loves it naturally sul proprio canale youtube ci spiega come realizzarne uno in poche mosse.

Iniziate versando uno strato di terriccio in un vaso rotto che farà da contenitore

Incastrate all’interno cocci più piccoli inserendo altro terriccio, in modo da formare dei piani

Piantate qua e là delle piantine verdi e aggiungete del muschio, quindi con dei semplici frammenti di terracotta realizzate gli scalini. Tra uno scalino e l’altro collocate del muschio

Sulla sommità del giardino posizionate un pezzo di corteccia per simulare un castello o una casetta

Non resta che aggiungere gnometti, fate e altri personaggi delle fiabe

Vasi rotti: come riciclarli con la tecnica del collage

I frammenti di vasi rotti si possono riciclare attraverso la tecnica del collage. In che modo? Rivestendo un nuovo vaso con i pezzetti raccolti, che volendo possono essere dipinti di vari colori.

Se volete ottenerne altri, potete disporre i frammenti di terracotta o ceramica su una tavola di legno ricoperta con un panno spesso, e ridurli a pezzetti con l’aiuto di un martello. Attenzione a non farvi male e meglio proteggere anche gli occhi con degli occhiali protettivi da lavoro.

Per applicare i frammenti sul vaso integro, potete ricorrere a una colla resistente adatta ai materiali utilizzati, a seconda che si tratti di vasi di terracotta, ceramica, vetro o altro ancora.

Per ottenere un risultato simile al seguente bisogna aggiungere lo stucco bianco tra i frammenti e attendere che si asciughi, rimuovendo quello in eccesso.

Riciclo creativo vasi rotti: 5 idee artistiche

Grazie alla creatività degli artisti i vasi rotti si trasformano in vere e proprie opere d’arte. Ecco 5 idee davvero originali.

Riciclo creativo vasi rotti con lo spago

L’artista Glen Martin Taylor ricicla gli oggetti rotti in modo molto originale, riassemblandoli con spaghi, rami, fil di ferro e altri materiali inaspettati. Una tecnica davvero insolita.

Riciclo creativo vasi rotti con la tecnica del kintsugi e filo metallico dorato

L’artista Charlotte Bailey rivisita a modo proprio la tecnica del kintsugi utilizzando oltre alla polvere d’oro, fili metallici dorati per riassemblare i vari frammenti.

Riciclo creativo vasi rotti: i frammenti diventano opera d’arte

Bouke de Vries non ripara i vasi rotti, ma recupera i frammenti inserendoli in vasi di vetro che diventano oggetti artistici da esposizione.

I vasi rotti diventano sculture

L’artista Yeesookyung ricicla i vasi rotti ricorrendo alla tecnica del kintsugi ma anziché farli somigliare all’originale, dà vita a meravigliose sculture.

I vasi rotti diventano quadri

Victoria Raymond utilizza molti materiali di riciclo nelle proprie opere inclusi i vasi rotti. In questo progetto i frammenti rinascono sotto forma di quadro.

