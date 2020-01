Studenti costruiscono la propria aula all’aperto riciclando 3.000 bottiglie di plastica

I bambini di una scuola inglese hanno utilizzato un insolito materiale per costruire da soli la propria aula all’aperto. Si tratta della plastica riciclata di 3000 bottiglie.

Un ottimo “lavoretto” di riciclo creativo è quello realizzato dagli alunni della scuola elementare RC di St Mary ad Accrington, nel Lancashire, che hanno trasformato due tonnellate di plastica riciclata in “mattoni ecologici” per costruire un’aula all’aperto.

Questa comprende una zona lettura, tavoli e sedie e una capanna realizzata interamente con bottiglie riempite con cellophane e involucri di plastica. I bambini hanno utilizzato cucchiai di legno per schiacciare le bottiglie che hanno raccolto con l’aiuto di genitori, amici e tutta la comunità in modo da realizzare i mattoni della loro aula, che pesano 700 g ciascuno.

Come ha dichiarato il preside Michael Mashiter:

“Siamo riusciti a produrre 3.000 mattoni, il che equivale a circa due tonnellate di plastica che abbiamo salvato dall’andare in discarica. Di questi, 600 sono stati utilizzati per costruire la capanna, che è ora una parte permanente della classe all’aperto. (…) I mattoni sono davvero forti ed è incredibile quanta plastica puoi inserire in ognuno di essi. Ci vogliono due settimane per creare un singolo mattone perché devi usare un cucchiaio di legno per schiacciare la plastica al suo interno”.