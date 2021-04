Start up indiana crea tazze e posate dagli aghi di pino caduti per ridurre la plastica e prevenire gli incendi

Vasshin Composites, una linea di prodotti biodegradabili realizzata interamente con aghi di pino che aiuta a prevenire gli incendi boschivi.

Abhinav Talwar è cresciuto, cullato dalle montagne, in una piccola città dell’India chiamata Dagshai, tra imponenti pini e paesaggi mozzafiato. Parallelamente all’amore verso queste terre, è cresciuta anche la sua preoccupazione per gli incendi boschivi che ogni anno minacciano le foreste dell’Himalaya, causati principalmente dall’intensificazione dell’agricoltura e dal cambiamento climatico.

Talwar notò come gli aghi di pino caduti, essendo molto infiammabili, contribuiscano notevolmente alla diffusione degli incendi boschivi. In estate, infatti, ricoprono il terreno della foresta formando uno spesso tappeto che, a contatto con il fuoco, permette alle fiamme di propagarsi più rapidamente, influenzando quindi negativamente il clima e l’ecosistema della zona.

È così che nel 2020 è nata Vasshin Composites. Insieme a Bhoomi Thakkar, la co-fondatrice, sono riusciti a guardare oltre il problema che gli si poneva davanti, avviando un’azienda innovativa e attenta ai bisogni dell’ambiente, che utilizzi come risorsa gli aghi di pino secchi per creare stoviglie biodegradabili.

“Tutti i nostri prodotti sono sostenibili e, a seconda dell’uso finale, il prodotto sarà riciclabile o biodegradabile. Ad esempio il nostro prossimo lancio sarà un spazzolino da denti che, rispetto a uno da supermercato che impiega 500 anni, si degrada completamente nel compost domestico entro 90 giorni” ci racconta entusiasta Pooja Sharma, l’Operations Manager dell’azienda.

Gli aghi di pino vengono raccolti a mano dalle persone delle comunità della zona, ma solo dopo aver partecipato ad un programma di empowerment che li istruisca su come eseguire la raccolta senza danneggiare il sottobosco seguendo le linee guida del dipartimento forestale. In questo modo, stanno riuscendo a responsabilizzare finanziariamente le comunità locali collaborando con commercianti locali e comitati di gestione forestale per acquisire la materia prima.

Vasshin Composites è una soluzione innovativa a molteplici problemi, un modello di negozio sostenibile che contribuisce a ridurre gli incendi boschivi, promuove lo sviluppo locale, combatte la plastica e sensibilizza le persone sull’impatto ambientale delle nostre azioni. Ancora non sono arrivati in Italia, ma non vedono l’ora di farlo!

