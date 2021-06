Samsung lancia dei tutorial per riciclare le sue scatole di cartone in modo creativo

Dopo aver proposto le scatole da imballaggio che si trasformano in mobili da interni, come un tavolo da soggiorno, un portariviste o una casetta per i gatti, Samsung lancia un’altra idea per riciclare in maniera creativa i cartoni. E lo fa con una serie di veri e propri tutorial. Lo scopo? Incentivare il recupero e dare una seconda vita al packaging.

Si tratta di Small World, una vera e propria “collezione” di cartone rimesso a nuova vita grazie al fai-da-te. Con la collaborazione dell’artista AJ Smith, più noto come Papersmith, il colosso sudcoreano ha progettato un intero piccolo mondo, pieno di scene e personaggi divertenti.

Come si ricrea?

Seguendo dei simpatici tutorial, la grande scatola di cartone o il pacchetto del telefonino si trasformeranno in un panda, in un albero e in simpatici polpi.

Trasformare scatole di cartone in arte: l’idea non creerà un futuro più verde, come annuncia il brand sul sito, ma ha il merito di portare un po’ di creatività e fantasia nella vita di tutti i giorni.

Dall’anno scorso, Samsung ha lanciato un’innovativa soluzione di imballaggio ecocompatibile che consente di riciclare l’imballaggio dei prodotti TV in articoli per l’arredamento della casa: un modo semplice e divertente per incoraggiare gli utenti a comportarsi in modo sostenibile.

Ora Small World altro non è che un programma che fornisce agli utenti modi più creativi per riutilizzare il cartone scatole. Siete pronti per divertirvi col prossimo acquisto?

