Rimani a casa, Riusa, Ricicla e Differenzia: il ministro Sergio Costa lancia la sfida #Ricicloincasa

Avete creato qualcosa con oggetti di scarto destinati alla discarica? State dando nuova vita a un imballaggio? O semplicemente avete approfittato del lockdown per riorganizzare i bidoni della differenziata? Fate un video o una foto e partecipata alla #Challenge lanciata oggi dal ministro Costa via social.

In cosa consiste? Basta pubblicare sui vostri canali social e invitare 3 persone a farlo utilizzando l’hastag #RicicloInCasa in modo da riempire Facebook e gli altri social network di buone pratiche e spunti per rendere più piacevole lo stare in casa oltre che sensibilizzare sulla raccolta differenziata e il riciclo.

Ciao a tutti e buon inizio settimana. Stiamo vivendo una situazione incredibile, come ha detto il nostro Presidente… Pubblicato da Sergio Costa su Lunedì 23 marzo 2020

Lo stesso Costa ha postato il suo contributo. E allora facciamoci sotto!