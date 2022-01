Scopri come riciclare creativamente le vecchie slitte per farne tavolini, fioriere, mobili da esterno e interno

Avresti mai pensato di poter riciclare creativamente delle vecchie slitte inutilizzabili? Ebbene sì, anziché gettarle via puoi recuperarle per farne fioriere fai da te, mobiletti da esterno e interno oppure un comodo appoggio per il tuo albero di Natale.

Le idee sono innumerevoli e puoi sempre personalizzarle a piacere. Ecco allora le più belle da cui trarre ispirazione.

Fioriere con vecchie slitte

Una slitta di legno si trasforma in poche mosse in una fioriera fai da te. Basta posizionarla in piedi e agganciare i vasetti.

Oppure creare dei ripiani di legno e appoggiarci sopra i vasi.

Posizionata all’interno di casa o nell’outdoor farà comunque un figurone.

Mobili con vecchie slitte

Le vecchie slitte di legno si prestano alla creazione di deliziosi angoli decorativi dall’aspetto rustico. Puoi posizionarle a terra e sistemarci sopra una lanterna, un vaso o quant’altro.

Oppure posizionarle in piedi, aggiungere dei ripiani di legno e collocarci sopra decorazioni varie.

Se preferisci un aspetto più shabby, tutto ciò che devi fare è dipingere la slitta di bianco.

Appoggio per l’albero di Natale con vecchie slitte

Le slitte di legno sono ideali per appoggiarci sopra l’albero di Natale, se le sue dimensioni non sono eccessive.

Puoi collocarci sopra un tappetino di pelliccia sintetica, qualche lanterna e l’albero inserito in un vaso avvolto da un sacco.

Tavolino fai da te con vecchia slitta

Con le vecchie slitte puoi realizzare persino un tavolino. La slitta in questo caso fa da base di appoggio, su cui puoi collocare una tavola di legno di peso e dimensioni adeguate. Fissala bene onde evitare che si stacchi.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Leggi anche: