Ricicla con creatività i vecchi giocattoli. Puoi farne originali portacandele, coperchi e altre meraviglie

È un peccato abbandonare in uno scantinato i vecchi giocattoli, offri loro una nuova possibilità. Puoi donarli oppure, se ti piace il fai da te, rinnovarli con creatività.

Ecco le idee più belle e originali da cui trarre ispirazione.

Riciclo creativo vecchi giocattoli: portacandele fai da te

L’avresti mai immaginato? Con i vecchi giocattoli puoi creare originali portacandele fai da te. Recupera degli animaletti di plastica, dipingili con spray colorati e assemblali in modi curiosi seguendo le istruzioni del video tutorial.

E ora che hai appreso la tecnica di base, sperimenta altre idee fai da te all’insegna della creatività.

Guarda che meraviglia questi candelabri total white!

E qui a ogni animaletto la sua candela.

Riciclo creativo vecchi giocattoli: coperchi per barattoli

Gli animali giocattolo si prestano a numerose rivisitazioni creative. Li puoi persino utilizzare per chiudere i barattoli.

È facilissimo: dipingili con del colore spray a tua scelta, lasciali asciugare e applicali sopra ai coperchi con della super-colla.

Non solo dorati, anche bianchi e colorati fanno un figurone. E puoi utilizzarli per barattoli di ogni genere, perfetti anche per una festa di compleanno.

Riciclo creativo vecchi giocattoli: specchi fai da te

Per questo progetto puoi recuperare qualunque piccolo giocattolo inutilizzato.

Ti basta incollarli, uno ad uno, sulla cornice di uno specchio che, dopo la metamorfosi, di certo non passerà inosservato. Utilizza colla a caldo oppure colla extra forte.

Puoi anche puntare sull’effetto monocromatico dipingendo tutti i giochi di un solo colore. In questo caso ti serviranno giocattoli dalla superficie liscia, ovviamente non pelosi.

Riciclo creativo vecchi giocattoli: addobbi per l’albero di Natale

Visto che il Natale si avvicina, potresti riciclare i vecchi giocattoli per farne originali addobbi per l’albero. Il procedimento è simile: dipingili, aggiungi se ti va un po’ di glitter, pratica ove possibile un forellino e facci passare il cordoncino per appenderli. Oppure aggiungi un gancetto.

Con i pon pon e qualche filo di lana colorato sono ancora più belli.

