Non gettare via le vecchie matite colorate! Puoi farne cornici, lampade e bellissimi quadretti fai da te per la cameretta

Non gettare via le matite colorate consumate, recuperale per farne lavoretti fai da te insieme ai bambini. Si divertiranno un mondo e scopriranno che anche gli oggetti più insospettabili e apparentemente inutili possono trasformarsi in cose bellissime.

Cornici, quadretti decorativi, persino paralumi, con le matite colorate puoi creare di tutto. Ecco le idee più belle da cui trarre ispirazione.

Riciclo creativo matite colorate: cornici per foto fai da te

Vuoi trasformare una cornice in un piccolo capolavoro? Recupera numerose matite colorate e applicale, una ad una, sulla cornice con la colla a caldo. Puoi utilizzare matite di diverse misure oppure tagliarle in modo che risultino tutte della stessa lunghezza.

Riciclo creativo matite colorate: quadri decorativi

Con matite colorate di diverse misure puoi creare quadretti decorativi per la cameretta. Ti basta incollare le matite su un foglio di cartoncino nell’ordine che preferisci e inserirlo nella cornice.

Crea le tue inziali con le matite colorate consumate. Scegline di misure diverse e disponile su un foglio in modo da formare la lettera, senza incollarle ancora.

Dopodiché prendi un foglio di cartoncino (non di carta) e inizia ad applicarle con la colla a caldo, seguendo l’ordine impostato. Inserisci il foglio nella cornice e il quadretto è pronto.

Riciclo creativo matite colorate: paralume fai da te

Avresti mai pensato di poter utilizzare le matite colorate per farne paralumi fai da te? E’ facilissimo, devi soltanto incollare le matite sul paralume che vuoi rivestire, alternando anche diverse misure. Utilizza della colla resistente adatta alla superficie di destinazione.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Leggi anche: