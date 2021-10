Non gettare via i contenitori del latte! Con il riciclo creativo puoi farne mangiatoie per uccelli e portaoggetti fai da te

Mangiatoie fai da te per gli uccelli, portaoggetti, simpatici lavoretti per bambini, sono tante le cose che puoi fare riciclando i contenitori del latte in Tetra Pak.

Le confezioni si prestano infatti a essere modificate facilmente, anche solo con un paio di forbici. Con un pizzico di creatività, i consigli giusti e alcuni materiali aggiuntivi, riuscirai a dare vita ad autentiche meraviglie del fai da te. Ecco tante idee di riciclo creativo da cui trarre ispirazione.

Riciclo creativo contenitori del latte: mangiatoia per gli uccelli

Con una vecchia confezione di latte puoi realizzare una mangiatoia per uccelli davvero carina. Dovrai innanzitutto praticare un foro su uno dei lati del cartone e passare alla decorazione.

Puoi rivestire il contenitore con rametti di legno per conferirgli un aspetto più naturale, in sintonia con l’ambiente circostante. Oppure dipingerlo con colori acrilici a tua scelta, aggiungendo magari qualche finta finestrella, e rivestire coi rametti solo il tetto.

Aggiungi un cordino sulla sommità del contenitore per poterlo appendere.

Riciclo creativo contenitori del latte: portaoggetti fai da te

Con i contenitori in Tetra Pak puoi realizzare anche dei portaoggetti fai da te.

Dainty Dress Diaries ti spiega passo passo come riuscirci aggiungendo bastoncini del gelato e qualche scampolo di stoffa. Tutto ciò che devi fare è tagliare la parte superiore del cartone, dopo averlo pulito bene, incollare con la colla a caldo i bastoncini tutt’intorno e aggiungere il tessuto.

Dopo aver rimosso la parte superiore del cartone, puoi ricreare con le forbici le orecchie del muso di qualche animaletto. Meglio disegnarle su un foglio e solo dopo passare al ritaglio. Aggiungi con un pennarello nero indelebile gli occhietti, il naso ed eventuali baffi.

Riciclo creativo contenitori del latte: animaletti fai da te

I bambini si divertiranno un mondo a riciclare creativamente i cartoni di Tetra Pak per farne curiosi animaletti, che potranno appendere anche in cameretta. Guarda questi simpatici gufetti. Per realizzarli basta praticare un foro sulla parte centrale e due fori in corrispondenza delle ali laterali. Poi con la penna o il pennarello fai disegnare ai bambini le piume, gli occhi e i vari dettagli.

Puoi anche incollare sul cartone del latte occhi ballerini, piume, bottoni e tappi di plastica, lasciando ai bambini la possibilità di sperimentare e creare altri animaletti.

