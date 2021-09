Hai mai pensato di riciclare i cartoni delle uova? Non buttarli! Puoi farne ghirlande, lampadari e bellissimi vasi

Non gettare via i cartoni delle uova, li puoi riciclare con creatività trasformandoli in vasi, lampade, ghirlande, quadretti decorativi.

Non sono difficili da rinnovare, un po’ di colore, un pizzico di inventiva e il gioco è fatto. Ecco le idee fai da te più belle da cui trarre ispirazione.

Riciclo creativo cartoni delle uova: vasi fai da te

Metti da parte alcuni cartoni delle uova, dipingili con della pittura acrilica e lascia asciugare. Assemblali insieme con l’aiuto della colla a caldo per comporre vasi dalle forme curiose, ispirandoti alle idee che seguono.

Ecco un video tutorial che ti spiega passo passo come realizzare i vasi.

Riciclo creativo cartoni delle uova: fiori fai da te

Con i cartoni delle uova puoi creare originali fiori fai da te. Ritaglia i singoli alveoli, dipingili con colori acrilici e modellali ispirandoti alle idee che ti proponiamo.

Qui trovi un video tutorial che ti insegna come realizzarli passo passo.

Riciclo creativo cartoni delle uova: lampade fai da te

Con i fiori ricavati dai cartoni delle uova, puoi creare originali lampade da tavolo, utilizzando delle ghirlande luminose.

Oppure crea lampade direttamente con i contenitori, assemblandoli insieme con la colla a caldo.

Ecco un tutorial che ti spiega come realizzare la tua lampada di riciclo in poche mosse.

Riciclo creativo cartoni delle uova: ghirlande fai da te

Sempre con i fiori ricavati dai cartoni delle uova puoi creare simpatiche ghirlande fai da te. Realizza una base circolare di cartoncino o di altro materiale e incollaci sopra, uno ad uno, i fiori.

In alternativa crea delle bellissime ghirlande sospese.

Riciclo creativo cartoni delle uova: dipinti per la cameretta

I cartoni delle uova si prestano a essere decorati dai bambini per farne lavoretti da appendere in cameretta.

Traccia una bozza del disegno su un foglio di carta e aiutali a riprodurlo sul retro del cartone, utilizzando un pennello e colori acrilici.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Leggi anche: