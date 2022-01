Sembra carta, ma non è: 8 imballaggi comuni che (forse) hai sempre differenziato male

Ecco come differenziare correttamente uno dei materiali più preziosi, la carta

La raccolta differenziata è quell’insieme di abitudini sane e sostenibili che permettono di dare una nuova vita ai materiali che non usiamo più e a diminuire l’impatto dei nostri rifiuti sull’ambiente. Ma siamo sicuri di farla davvero bene? Molto spesso, infatti, gettiamo un rifiuto nel cestino sbagliato senza neppure sapere che stiamo commettendo un errore.

Pensiamo per esempio alla carta, uno dei materiali più preziosi se correttamente riciclata, poiché può essere trasformato in cartone per imballaggi e nuova carta per scrivere e stampare. Spesso però, quando separiamo questo materiale dagli altri rifiuti, siamo tratti in inganno: non tutto ciò che “sembra” carta o che contiene la parola carta nel suo nome va nel contenitore della carta, ma appartiene ai rifiuti indifferenziati che non possono essere smaltiti. Vediamo otto errori comunemente fatti quando si parla di raccolta della carta:

Carta da regalo plastificata. Non sempre la carta con la quale rivestiamo i regali è 100% riciclabile: molto spesso si tratta di un materiale misto costituito da carta e plastica, che conferisce al pacchetto una patina lucida. In quel caso, il rifiuto non va nella carta ma nell’indifferenziato, poiché i due materiali non possono essere separati. Per evitare di dare vita ad un rifiuto non riciclabile, e quindi doppiamente inquinante, è bene optare per carte da regalo che siano solo di carta (meglio se riciclata o proveniente da fonti sostenibili). Ancora meglio è utilizzare la carta da pacchi o i vecchi giornali per creare pacchetti che siano 100% sostenibili. Carta da forno/oleata. La comune carta da forno che utilizziamo in cucina per rivestire teglie e padelle è costituita sì da carta, ma rivestita da una patina oleosa che la rende non riciclabile. Inoltre, dopo l’utilizzo, è anche sporca di cibo – ecco allora che bisogna smaltirla nell’indifferenziato. Per non creare ulteriori rifiuti, esiste in commercio un’alternativa lavabile e riutilizzabile molte volte. Scontrini e ricevute. Sembrano di carta, ma non lo sono: i comuni scontrini di negozi e supermercati sono realizzati con carta termica che contiene, tra le altre cose, anche una sostanza chimica detta bisfenolo A che non può entrare nel ciclo della carta – potenzialmente dannosa per la salute, come dimostrato da questo studio. Ecco perché ogni tipo di ricevuta che abbiamo va buttata nell’indifferenziato. Biglietti dei mezzi pubblici. Anche in questo caso, come per gli scontrini, si tratta di una stampa effettuata su carta termica. Inoltre, molto spesso i biglietti di pullman e metro contengono una striscia magnetica che non è composta da carta. Carta assorbente e tovaglioli. Questo tipo di carta va smaltito nell’indifferenziato o, in alternativa, nell’umido (solo però se si tratta di carta bianca, che non presenta decorazioni o disegni colorati). Allo stesso modo anche panni e asciugamani usa e getta, che andrebbero evitati in quanto costituiscono un’importante fonte di rifiuti, finiscono nell’indifferenziato. Cartoni della pizza. I contenitori della pizza da asporto, benché siano composti da cartone, sono molto spesso sporchi di olio, di sugo e di altri residui di cibo – pertanto non possono essere riciclati nella carta. Note/Post-it. Anche in questo caso, non si tratta di carta in purezza: oltre ad essere colorati, i post-it da ufficio contengono una parte adesiva composta da sostanze chimiche che non possono entrare nel ciclo di recupero del materiale. Buste per bollette. Molto spesso le buste di bollette e comunicazioni postali sono internamente rivestite di plastica, e questo ci costringe a smaltirle nell’indifferenziato. Se così non fosse, facciamo attenzione alla “finestra” di plastica trasparente che permette al postino di leggere le informazioni relative al destinatario: se riusciamo a staccarla dal resto della busta, possiamo gettare i due materiali separati in plastica e carta, altrimenti tutto finisce nell’indifferenziato.

