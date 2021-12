Quando butti le bottiglie di plastica, non fare questo errore (e non solo a Natale)

Non basta fare la raccolta differenziata, è importantissimo farla nel modo più corretto. Ancora sono in tanti a commettere errori quando si parla di conferimento di rifiuti. Tra gli oggetti più consumati in assoluti (e smaltiti male) rientrano le bottiglie di plastica, di cui ancora purtroppo si fa un abuso, specialmente nel periodo delle festività.

Questi rifiuti, ovviamente, vanno conferiti nella plastica. Ma come bisogna procedere? E, soprattutto, come bisogna schiacciarle?

Per fare chiarezza ci siamo rivolti a Eleonora Brionne, Responsabile Comunicazione e Relazioni esterne del COREPLA (Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica) che ci spiega gli step da seguire:

L’errore più comune è quello di lavare le bottiglie di plastica come tutti gli imballaggi in plastica. Infatti, per un corretto riciclo è necessario svuotarle del tutto. Per facilitarne il riciclo basta soltanto svuotarla, appiattirla di lato, richiudere correttamente il tappo e quindi conferirla nella raccolta differenziata.

Quando buttiamo via le bottiglie di plastica vuote, quindi, ricordiamoci di schiacciarle nel senso della lunghezza per farle diventare il più piatte possibile e non dall’alto verso il basso (facendole diventare più corte). È fondamentale svuotare le bottiglie di plastica e schiacciarle per bene per evitare che scivolino giù dai nastri che le trasportano verso le varie macchine selezionatrici e finiscano nella raccolta indifferenziata.

Quali sono le regole per riciclare bene? Le bottiglie vanno schiacciate prima di essere messe nella raccolta differenziata della plastica oppure no ? I tappi vanno separati dalla bottiglie? 🤔Scopri tutti i segreti per fare bene la raccolta differenziata. ♻️🤩Entra nel Laboratorio Magico della Plastica per scoprire le semplici regole per riciclare al meglio la plastica. 💪👨🏻‍🔬Guarda la puntata completa della serie web promossa da Corepla ➡️ https://bit.ly/MagicamentePlastica-Puntata5 Posted by Magicamente Plastica on Thursday, December 2, 2021

Infine, se le etichette sono in plastica non bisogna rimuoverle. Vanno eliminate soltanto nel caso in cui siano fatte di carta.

Raccolta differenziata: altri errori da evitare

Fate attenzione, invece, se utilizzate posate, vaschette o buste in bioplastica compostabile (che dal prossimo anno sostituiranno la plastica monouso). Questi rifiuti non vanno conferiti nella plastica, ma nell’umido organico.

A proposito di raccolta differenziata, molte persone ancora continuano a smaltire oggetti come giocattoli e penne tra i rifiuti di plastica.

“Uno degli errori più comuni è inserire nella raccolta oggetti che non sono imballaggi in plastica. Giusto per fare qualche esempio i giocattoli, le bacinelle, le penne Biro e gli occhiali” sottolinea Eleonora Brionne.

Infatti, anche se sono realizzati in plastica, tutti questi rifiuti non sono imballaggi e vanno conferiti nella raccolta indifferenziata.

Seguici su Telegram | Instagram | Facebook | TikTok | Youtube

Ti potrebbero interessare anche: